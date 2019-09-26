В Одесі встановили причину отруєння пів сотні школярів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На харчоблоці було виявлено прострочені продукти

Причиною отруєння в Одесі у шкільній їдальні більш як 50 дітей, доставлених протягом 15-19 вересня до інфекційної лікарні, виявився сальмонельоз.

Про це в четвер на брифінгу повідомила директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

«Ми отримали висновок лабораторних досліджень. У частини дітей виявлено сальмонельоз. Але в змивах, взятих з робочих поверхонь в закладі освіти, інфекції не знайдено. І в продуктах, які взяли на аналіз, її теж немає. Здоровими визнані співробітники харчоблоку», - заявила Буйневич.

Тому, за її словами, залишається єдина версія, яка полягає в тому, що збудник був безпосередньо в тій їжі, яку діти вживали саме в день отруєння. Можливо, була порушена технологія приготування їжі, термічна обробка тощо.

Чиновниця стверджує, що медичні книжки в усіх співробітників харчоблоку в порядку, всі проходили відповідні медичні перевірки, а харчоблок зараз безпечний.

При цьому в мерії чекають висновку Держспоживслужби про те, що в ньому можна готувати їжу.

Буйневич визнала, що на харчоблоці було виявлено прострочені продукти. При цьому фахівці не можуть стверджувати, що саме ці продукти використовувалися для дітей.

Чиновниця підкреслила, що прострочена продукція не повинна бути на харчоблоці, в зв'язку з чим договір з постачальником розірвано. За її словами, поставка продукції супроводжувалася відповідними сертифікатами якості. Справжні вони чи ні, а також інші нюанси мають з'ясувати співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, в Одесі після харчування у шкільній їдальні отруїлися 53 учні.

Джерело: УНІАН