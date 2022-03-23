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    В Україні мобілізовано 23 судді, половина з них у лавах тероборони

    В Україні мобілізовано 23 судді, половина з них у лавах тероборони
    фото з відкритих джерел

    Триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Комітет Верховної Ради України з питань правової політики повідомив, що з 24 лютого по 21 березня 2022 року мобілізовано 23 судді. Таку інформацію розмістила Рада суддів України.

    12 суддів вступили до лав територіальної оборони у своїх містах та областях.

    У профільному парламентському комітеті зазначили, що судді активно беруть участь в національному спротиві - служать у складі добровольчих формувань Сил тероборони Збройних Сил України.

    Раніше, 14 березня 2022 року, Рада суддів України провела позачергове засідання, під час якого було прийнято рішення, яким регламентувалися окремі питання участі суддів у спротиві російським загарбникам та затверджено «Окремі рекомендації організації роботи судів та суддів в умовах воєнного стану».

    Як відомо, в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    В Україні мобілізовано 23 судді, половина з них у лавах тероборони