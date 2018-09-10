  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні можуть спростити використання касових апаратів для підприємців

    • Розсилка
    В Україні можуть спростити використання касових апаратів для підприємців

    Зокрема, пропонується припинити практику щоденного вклеювання чеків

    Міністерство фінансів України опублікувало проект наказу, який спрощує процес використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

    Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

    Як зазначається, новими змінами Мінфін прагне спростити процес реєстрацій касових апаратів, запровадити електронний обмін інформацією при застосуванні РРО, а також спрощує вимоги щодо ведення книг обліку розрахункових операцій. Зокрема, пропонується припинити практику щоденного вклеювання чеків.

    Проект наказу Мінфіну має сприяти запровадженню новітніх касових апаратів. Наказ набуде чинності після його затвердження. Наразі ж відбувається його обговорення на сайті Міністерства фінансів.

     

    Читайте також
    Мінфін торгівля бізнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ