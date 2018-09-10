В Україні можуть спростити використання касових апаратів для підприємців
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Розсилка
Зокрема, пропонується припинити практику щоденного вклеювання чеків
Міністерство фінансів України опублікувало проект наказу, який спрощує процес використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Як зазначається, новими змінами Мінфін прагне спростити процес реєстрацій касових апаратів, запровадити електронний обмін інформацією при застосуванні РРО, а також спрощує вимоги щодо ведення книг обліку розрахункових операцій. Зокрема, пропонується припинити практику щоденного вклеювання чеків.
Проект наказу Мінфіну має сприяти запровадженню новітніх касових апаратів. Наказ набуде чинності після його затвердження. Наразі ж відбувається його обговорення на сайті Міністерства фінансів.