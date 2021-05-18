В Україні можуть заборонити популярний будівельний матеріал

Азбест є токсичним матеріалом та становить небезпеку для здоров’я

В Україні можуть заборонити використання будівельних матеріалів, які містять азбест. Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт № 4142 «Про систему громадського здоров’я», який забезпечує створення та врегулювання механізмів для гарантування здоров’я населення.

«Серед положень цього проєкту закону – заборона виробництва і використання азбесту незалежно від виду, а також азбестовмісних виробів і матеріалів у технологічних процесах та під час здійснення будівельно-монтажних робіт на будь-яких об’єктах», – пояснив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій.

Застосування цього матеріалу є небезпечним для здоров’я людей, тому він заборонений у Євросоюзі. А Всесвітня організація охорони здоров’я вимагає повного обмеження використання азбесту у всьому світі.

«Прийняття законопроєкту № 4142 в Україні означає, що такі матеріали, як шифер, азбестові труби та теплоізоляційні азбестоцементні листи назавжди зникнуть із наших будівель. Наразі вони дуже часто використовуються в будівництві, адже є дешевими та доступними. Натомість функціональні характеристики таких матеріалів значно поступаються сучаснішим та безпечнішим продуктам», – зазначив він.

Використання матеріалів з азбестом може бути небезпечним із точки зору порушення ДБН. Наприклад, проєктування даху із шиферу подекуди може суперечити будівельним нормам.

«Згідно з ДБН В 2.6–220:2017 необхідно передбачати таку конструкцію покрівлі, щоби виключити потребу в очищенні даху від листя вручну. Однак у заглибинах шиферу постійно збирається таке сміття. Його накопичення може призвести до просідання даху. Крім того, хвилеподібна форма даху може спричиняти утворення буруль у зимовий час, що також суперечить будівельним нормам. Ці недоліки посилюються тим, що азбест є токсичним матеріалом та становить небезпеку для здоров’я», – підкреслив Тацій.

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