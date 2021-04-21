В Україні з початку року підскочили ціни на житло

На первинному ринку нерухомості ціни зросли на 9,8%, а на вторинному – на 12,4%

Ціни на житло в Україні у січні-березні 2021 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, зросли на 11,4%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що ціни на первинному ринку нерухомості зросли на 9,8%, а на вторинному – на 12,4%.

Однокімнатні квартири на первинному ринку подорожчали на 10,8%, двокімнатні – на 7,9%, а трикімнатні – на 11,7%.

На вторинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 12,3%, двокімнатні – на 13,1% і трикімнатні – на 11,8%.

Уточнюється, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Раніше фахівці розповіли, чому піднялися ціни і зростає попит на квартири в Києві. На вторинному ринку з’явилися інвестори, які купують житло для здачі в оренду, а також ті, кому вдалося оформити іпотеку за держпрограмою під 7% річних у гривні.

Також в Україні минулого року подорожчала оренда квартир.

Нагадаємо, в Україні протягом минулого року ціни на первинному ринку житла зросли на 6,9%, а на вторинному ‒ на 9,8%, у порівнянні з 2019 роком. Найбільше зростання цін на первинному ринку житла в 2020 році спостерігалося на однокімнатні квартири (на 7,8%) і трикімнатні (7,7%).

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