Найдорожчі квартири столиці. Що пропонують купити заможним людям за $7 млн?
Дизайнери елітних квартир обожнюють золото
Неймовірні пейзажі, власний хаммам та золото на стінах
Попри «коронакризу», яка болюче вдарила по Україні, ринок елітної нерухомості вражає цінами. Серед найдорожчих – квартири у престижному Печерському районі. Тут найбільше апартаментів, які коштують від $1 млн до $7 млн.
Найдорожча квартира, яка наразі виставлена на продаж на сервісі оголошень OLX, продається за $7 млн. Це дев’ятикімнатна квартира з ексклюзивним ремонтом, з претензійними меблями, кількома дитячими кімнатами, хаммом. За цю ж суму можна придбати, наприклад, у Нью-Йорку, простору, світлу, зручну двоповерхову десятикімнатну квартиру (з них п’ять – спальні) у скандинавському стилі із неймовірною панорамою з вікна та шістьма санвузлами.
За менші гроші – $5,4 млн – можна було б придбати, скажімо, простору п’ятикімнатну квартиру в одному з центральний районів Лондона з двома санвузлами і стильним дизайном.
«Главком» з’ясував, що ж пропонують продавці за таку ціну, обравши об'єкти, в яких ціна квадратного метра найвища.
Найдорожча пропозиція – квартира за $7 млн
Ціна: 196 млн грн
Площа: 447 кв м
Ціна квадратного метра: 438,4 тис. грн
Розташування: Печерський р-н, Липки
За ці гроші покупцеві пропонують дев’ятикімнатну квартиру з вісьмома санвузлами у найпрестижнішому кварталі міста. В оголошенні йдеться: «Все, що використано у ремонті, зроблено за індивідуальним замовленням, або привезено під замовлення з Італії та Німеччини і Швейцарії. Мармур в санвузлах та на кухні. Дубовий паркет».
Крім того, квартира обладнана системою «Розумний дім», а також «має три рівня охорони, окрему серверну, власну автономну котельню і систему очищення води».
Одна з родзинок помешкання – СПА-зона з хаммамом і кімнатою відпочинку.
«Золотий» ексклюзив за $4,4 млн
Ціна: 123,2 млн грн
Площа: 490 кв м
Ціна квадратного метра: 251,4 тис. грн
Розташування: Печерський район
Рік будинку: 2008
За 123,2 млн грн у центрі Києва продається восьмикімнатна квартира, щедро оздоблена золотом та ліпниною: «Квартира оформлена у Вікторіанському стилі, за ексклюзивним проектом з індивідуальним ліфтом в квартиру».
Простора квартира має чотири спальні, дві вітальні, кухню-їдальню, кабінет, чотири ванні кімнати, холи.
У помешканні є чотири ванни, кожна – з ексклюзивним дизайном, багатим на золото, мармур та меблі у вікторіанському стилі.
Пентхауз за $4,7 млн із власним кінотеатром
Ціна: 131,6 млн грн
Площа: 500 кв м
Ціна квадратного метра: 263,2 тис. грн
Розташування: Печерський р-н, Липки
За майже $5 млн покупець отримає двоповерхову п’ятикімнатну квартиру, що «має індивідуальний доступ з ліфта, організований в єдиній стилістиці з квартирою. На нижньому рівні створено єдину зону, яка об'єднує вітальню з зоною бібліотеки, а також містить їдальню, кухню, гостьовий санвузол».
Верхній рівень займає площу 200 кв.м. Так розміщені: спальня з гардеробною кімнатою і ванною кімнатою з джакузі і душовою кабіною, гардеробною кімнатою, дитячою кімнатою з вбиральнею і санвузлом (душ-кабіна і джакузі), комора, домашній кінотеатр з високим рівнем звукоізоляції і професійним обладнанням тощо.
В оголошенні покупцеві також обіцяють вікна з червоного дерева з термозахистом, мармурові підвіконня, масивний паркет Мербау (горіх), ексклюзивні італійські меблі колекція Turri, шовкові шпалери , кришталеві люстри і бра.
$6,3 млн: краєвид і… голі стіни?
Ціна: 176,4 млн грн
Площа: 630 кв м
Ціна квадратного метра: 280 тис. грн
Розташування: Печерський район
Рік будинку: 2011
У серці Києва, на вул. Івана Мазепи у престижному житловому комплексі Diamond Hill продається семикімнатна квартира за $6,3 млн. Що ж отримає покупець за ці гроші?
«Вітальня з панорамними вікнами, кухня, гостьовий санвузол, пральня, господарська спальня зі своєю вбиральнею і великою ванною кімнатою, ще 2 спальні кімнати зі своїми ванними кімнатами. Ремонт виконаний з високоякісних натуральних матеріалів», - йдеться в оголошенні.
Фактично ж, судячи з фотографій, ремонт у помешканні вельми скромний: голі стіни з панорамними вікнами.
«До Нового 2018 році квартира буде повністю мебльована, обладнана і готова до заселення», – йдеться в оголошенні. Розміщене оголошення 1 квітня 2021 року – очевидно, його кілька років не оновлювали. Тобто, за три роки квартира так і не продалась. На фотографіях обстановка досі є вельми скромною, нових фото не з’явилося.
Втім, за понад 170 млн грн покупцеві обіцяють ще такі бонуси: «Презентабельна вхідна група, ексклюзивна обробка площ загального користування мармуром. Підземний паркінг на 300 місць, сучасний фітнес центр з басейном, тренажерна зала. Закрита прибудинкова територія, дитячий ігровий майданчик, цілодобова охорона... Від будинку до 30 хвилин до аеропорту «Бориспіль» або «Жуляни».
Отже, висновок, який можна зробити насамкінець: у Києві є достатньо квартир, які можна придбати за великі гроші. Залишилось тільки їх заробити…
Наталія Сокирчук, «Главком»