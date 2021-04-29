Найдорожчі квартири столиці. Що пропонують купити заможним людям за $7 млн?

Неймовірні пейзажі, власний хаммам та золото на стінах

Попри «коронакризу», яка болюче вдарила по Україні, ринок елітної нерухомості вражає цінами. Серед найдорожчих – квартири у престижному Печерському районі. Тут найбільше апартаментів, які коштують від $1 млн до $7 млн.

Найдорожча квартира, яка наразі виставлена на продаж на сервісі оголошень OLX, продається за $7 млн. Це дев’ятикімнатна квартира з ексклюзивним ремонтом, з претензійними меблями, кількома дитячими кімнатами, хаммом. За цю ж суму можна придбати, наприклад, у Нью-Йорку, простору, світлу, зручну двоповерхову десятикімнатну квартиру (з них п’ять – спальні) у скандинавському стилі із неймовірною панорамою з вікна та шістьма санвузлами.

Квартира у Нью-Йорку за $7 млн: сучасний, зручний ремонт – щоправда, менше кімнат, ніж за ці ж гроші у Києві

За менші гроші – $5,4 млн – можна було б придбати, скажімо, простору п’ятикімнатну квартиру в одному з центральний районів Лондона з двома санвузлами і стильним дизайном.

Ставка на зручність: світлі та комфортні меблі, ненав’язливий дизайн

«Главком» з’ясував, що ж пропонують продавці за таку ціну, обравши об'єкти, в яких ціна квадратного метра найвища.

Найдорожча пропозиція – квартира за $7 млн

Ціна: 196 млн грн Площа: 447 кв м Ціна квадратного метра: 438,4 тис. грн Розташування: Печерський р-н, Липки

За ці гроші покупцеві пропонують дев’ятикімнатну квартиру з вісьмома санвузлами у найпрестижнішому кварталі міста. В оголошенні йдеться: «Все, що використано у ремонті, зроблено за індивідуальним замовленням, або привезено під замовлення з Італії та Німеччини і Швейцарії. Мармур в санвузлах та на кухні. Дубовий паркет».

Крім того, квартира обладнана системою «Розумний дім», а також «має три рівня охорони, окрему серверну, власну автономну котельню і систему очищення води».

Хаммам просто вдома

Одна з родзинок помешкання – СПА-зона з хаммамом і кімнатою відпочинку.

Кожен із санвузлів оздоблений мармуром

«Золотий» ексклюзив за $4,4 млн

Ціна: 123,2 млн грн Площа: 490 кв м Ціна квадратного метра: 251,4 тис. грн Розташування: Печерський район Рік будинку: 2008

За 123,2 млн грн у центрі Києва продається восьмикімнатна квартира, щедро оздоблена золотом та ліпниною: «Квартира оформлена у Вікторіанському стилі, за ексклюзивним проектом з індивідуальним ліфтом в квартиру».

Дизайн виконаний з використанням сусального золота, ліпнини, художнього розпису, мармуру і екзотичних порід дерева, йдеться в оголошенні

Простора квартира має чотири спальні, дві вітальні, кухню-їдальню, кабінет, чотири ванні кімнати, холи.

Сусальне золото – дуже тонкі листи золота, які використовуються в декоративних цілях.

Квартира оформлена люстрами з кристалами Swarovski, килимами Savonnerie, меблями Angelo Cappellini, Jumbo, Chilini, Althorp by Theodore Alexander

У помешканні є чотири ванни, кожна – з ексклюзивним дизайном, багатим на золото, мармур та меблі у вікторіанському стилі.

Мармурова ексклюзивна ванна кімната – одна з дизайнерських родзинок квартири

Пентхауз за $4,7 млн із власним кінотеатром

Ціна: 131,6 млн грн Площа: 500 кв м Ціна квадратного метра: 263,2 тис. грн Розташування: Печерський р-н, Липки

За майже $5 млн покупець отримає двоповерхову п’ятикімнатну квартиру, що «має індивідуальний доступ з ліфта, організований в єдиній стилістиці з квартирою. На нижньому рівні створено єдину зону, яка об'єднує вітальню з зоною бібліотеки, а також містить їдальню, кухню, гостьовий санвузол».

Квартира обставлена ексклюзивними італійськими меблями колекції Turri

Верхній рівень займає площу 200 кв.м. Так розміщені: спальня з гардеробною кімнатою і ванною кімнатою з джакузі і душовою кабіною, гардеробною кімнатою, дитячою кімнатою з вбиральнею і санвузлом (душ-кабіна і джакузі), комора, домашній кінотеатр з високим рівнем звукоізоляції і професійним обладнанням тощо.

У пентхаусі передбачений домашній кінотеатр з високим рівнем звукоізоляції і професійним обладнанням

В оголошенні покупцеві також обіцяють вікна з червоного дерева з термозахистом, мармурові підвіконня, масивний паркет Мербау (горіх), ексклюзивні італійські меблі колекція Turri, шовкові шпалери , кришталеві люстри і бра.

$6,3 млн: краєвид і… голі стіни?

Ціна: 176,4 млн грн Площа: 630 кв м Ціна квадратного метра: 280 тис. грн Розташування: Печерський район Рік будинку: 2011

У серці Києва, на вул. Івана Мазепи у престижному житловому комплексі Diamond Hill продається семикімнатна квартира за $6,3 млн. Що ж отримає покупець за ці гроші?

«Вітальня з панорамними вікнами, кухня, гостьовий санвузол, пральня, господарська спальня зі своєю вбиральнею і великою ванною кімнатою, ще 2 спальні кімнати зі своїми ванними кімнатами. Ремонт виконаний з високоякісних натуральних матеріалів», - йдеться в оголошенні.

Фактично ж, судячи з фотографій, ремонт у помешканні вельми скромний: голі стіни з панорамними вікнами.

За три роки квартиру так і не купили

«До Нового 2018 році квартира буде повністю мебльована, обладнана і готова до заселення», – йдеться в оголошенні. Розміщене оголошення 1 квітня 2021 року – очевидно, його кілька років не оновлювали. Тобто, за три роки квартира так і не продалась. На фотографіях обстановка досі є вельми скромною, нових фото не з’явилося.

Вітальня справді з панорамними вікнами

Втім, за понад 170 млн грн покупцеві обіцяють ще такі бонуси: «Презентабельна вхідна група, ексклюзивна обробка площ загального користування мармуром. Підземний паркінг на 300 місць, сучасний фітнес центр з басейном, тренажерна зала. Закрита прибудинкова територія, дитячий ігровий майданчик, цілодобова охорона... Від будинку до 30 хвилин до аеропорту «Бориспіль» або «Жуляни».

Вхід до житлового комплексу – мармуровий (фото: vn.com.ua)

Отже, висновок, який можна зробити насамкінець: у Києві є достатньо квартир, які можна придбати за великі гроші. Залишилось тільки їх заробити…

Наталія Сокирчук, «Главком»