Як змінилися ціни на вторинному ринку житла в Києві у квітні

Порівняно з березнем середня ціна квадратного метра житла на вторинному ринку зросла на 1,5% у гривні

Ціни на квартири зросли як в дорогому, так і в дешевому сегменті

У квітні середня вартість квартири на вторинному ринку в Києві складала $1619/кв. м. Порівняно з березнем середня ціна збільшилася на 0,6%. У національній валюті – на 1,5% до 45,427 тис. грн/кв. м (±0,8%).

Про це свідчать дані порталу 100realty.ua.

За рік середня ціна квадратного метра квартир зросла в доларах – на 14%, у гривнях – на 16,9%.

Ціни на дешеве/дороге житло в Києві

Порівняно з березнем середня ціна пропозиції 20% квартир низького цінового сегменту збільшилась на 1,3%, до 25,778 тис. грн/кв. м, а в 20% квартир вищого цінового сегменту – на 1,7%, до 74,024 тис. грн/кв. м.

Відносно квітня 2020 року, цінові показники зросли в «дорогому» сегменті житла на 15,4%, а в «дешевому» – на 19,5%.

У доларовому еквіваленті ціни на квартири збільшилися в «дорогому» сегменті на 12,5%, в «дешевому» – на 16,5%.

Середні ціни виставлених на продаж квартир

лівий берег: 1-кімн. – 41 671 грн/кв.м, 2-кімн. – 36 863 грн/кв.м, 3-кімн. – 33 650 грн/кв.м;

правий берег: 1-кімн. – 44 611, 2-кімн. – 41 650 грн/кв.м, 3-кімн. – 41 045 грн/кв.м;

центр: 1-кімн. – 64 902 грн/кв.м, 2-кімн. – 63 782 грн/кв.м, 3-кімн. – 63 233 грн/кв.м.

За минулий місяць в нацвалюті зафіксовано зменшення усередненої ціни на 0,4% в Оболонському районі. В інших адміністративних районах Києва зростання – від 0,9% в Голосіївському до 4,4% в Дарницькому.

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У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на правому березі – 49%. Квартири, розташовані на лівому березі, складають 29% від загальної кількості, в центрі Києва – 22%. У загальному обсязі однокімнатні квартири займають 24%, двокімнатні – 32%, трикімнатні – 34% і 4-кімнатні – 10%.

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