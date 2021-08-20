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    В Україні можуть змінити порядок виплати декретних: що відомо

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    До 19 серпня в Україні тривало обговорення проєкту змін у порядку призначення та виплат державної допомоги сім'ям з дітьми - В Україні можуть змінити порядок виплати декретних: що відомо
    До 19 серпня в Україні тривало обговорення проєкту змін у порядку призначення та виплат державної допомоги сім'ям з дітьми
    Фото з відкритих джерел

    Жінки отримуватимуть довідку в лікувальному закладі та подаватимуть інформацію про номер запису в реєстрі

    У Міністерстві соціальної політики планують змінити порядок нарахування декретних виплат жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Ці зміни торкнуться, в тому числі й підприємниць-фізичних осіб, які не сплачують єдиний соціальний внесок. Про це повідомили на порталі Міністерства соціальної політики.

    До 19 серпня в Україні тривало обговорення проєкту змін у порядку призначення та виплат державної допомоги сім'ям з дітьми. За результатами обговорення, з 1 вересня 2021 року пропонується замість оформлення паперової довідки для призначення допомоги формувати в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я медичний висновок про тимчасову непрацездатність з використанням єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

    Що зміниться

    Жінки отримуватимуть довідку в лікувальному закладі та подаватимуть інформацію про номер запису в реєстрі. Цей номер потрібен буде також для проведення додаткових нарахувань державної допомоги в тому випадку, якщо пологи будуть складні – сума виплат в таких ситуаціях збільшується.

    Кого торкнеться

    • Військовослужбовців ЗСУ
    • Інших військовослужбовців
    • Співробітниць силових структур
    • Співробітниць прикордонної служби
    • Співробітниць Держспецтрансслужби
    • Співробітниць Держспецзв'язку
    • Працівниць правоохоронних органів
    • Працівниці, яких звільнили у зв'язку з ліквідацією підприємства не раніше, ніж за 6 місяців до отримання допомоги.
    • Безробітні, зареєстровані в центрі зайнятості
    • Аспірантки та докторантки
    • Клінічні ординатори
    • Студентки професійних навчальних закладів та ВНЗ
    • Незайняті жінки
    • ФОП, які не беруть участь у системі державного страхування

    Нагадаємо, Мінсоцполітики повідомило, як будуть виплачуватись пенсії з 1 вересня.

    Раніше українців попередили про збільшення трудового стажу, потрібного для виходу на пенсію.

    Теги: соцвиплати ВНЗ гроші пологи страхування
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    В Україні можуть змінити порядок виплати декретних: що відомо