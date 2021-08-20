За збої в електропостачанні будуть платити компенсації

Планові перерви в електропостачанні можуть бути не більше 12 годин

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Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла постанову, яка вводить більш жорсткі штрафні санкції за порушення обленерго якості постачання електроенергії споживачам. Про це заявила членкиня НКРЕКП Ольга Бабій, пише УНІАН.

За її словами, своїм рішенням Нацкомісія наблизила стандарти електропостачання до європейських. Тепер планові перерви в електропостачанні можуть бути не більше 12 годин (раніше були 24 години), а в зимовий період час на реконструкцію і ремонт скоротили до 8 годин.

Крім того, тривалість аварійних ремонтів тепер має бути не більше 22 годин, раніше було 24 години.

«Мало хто з нас знає, що, якщо в нас було відсутнє електропостачання більше цього часу, то ми маємо право на компенсацію. Раніше побутовий споживач мав право на компенсацію 200 гривень, зараз ця компенсація становитиме 300 гривень», – сказала вона.

Бабій пояснила, що компенсація має прийти автоматично у платіжки за місяць, в якому була перерва з електропостачання. Вона наголосила, що писати жодних заяв не потрібно. Якщо компенсація не була надана автоматично – споживач повинен звернутися до НКРЕКП.

«Ці наші компенсації мають стимулювати обленерго модернізувати мережі та покращувати якість обслуговування», – додала вона.

Бабій також зауважила, якщо внаслідок стрибка напруги у споживача згоріли побутові прилади, то він повинен звертатися до обленерго за компенсацією, а в разі виникнення спору – це питання розгляне Державна інспекція з енергетичного нагляду.

Вона додала, що за останній рік кількість штрафних санкцій зросла: якщо у 2019 році було компенсовано 3,2 млн грн, то у 2020 – 4,6 млн грн.

«Зараз Нацкомісія ввела більш жорсткі стандарти до компаній, які розподіляють енергію, це колишні обленерго. Для того, щоб вони підвищували якість електропостачання», – зазначила Бабій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення знижується до 1,44 грн за кіловат-годину, якщо домогосподарства споживають менше ніж 250 кіловат-годин на місяць.

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