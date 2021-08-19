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    Гетманцев заявив, що за крадіжки чиновників треба карати смертю

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    Гетманцев розповів, як треба карати чиновників-злодіїв - Гетманцев заявив, що за крадіжки чиновників треба карати смертю
    Гетманцев розповів, як треба карати чиновників-злодіїв
    Фото з відкритих джерел

    Відтак несплата податків – крадіжка у вчителів та лікарів

    Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев вражає крадіжки чиновників аморальним вчинком, за який потрібно відповідати. Так само грабуванням є і отримання доходу з утриманням від оподаткування. Про це пише 24 канал.

    За його словами, якщо чиновник краде гроші – це звісно є крадіжкою. «Це безперечний злочин, особливо у країні, яка воює. Смертну кару за такий злочин треба ввести», – наголосив Гетманцев.

    Він зауважив, що ухилення від оподаткування, можливо, має менший ступінь суспільної небезпеки, але є також аморальною діяльністю.

    Водночас нардеп відзначив, що несплата податків – це крадіжка не в держави, а в лікарів, вчителів та поліцейських, які отримують менші зарплати.

    «Це крадіжка у лікаря, який їде на 3 тисячі євро до Польщі, емігрує з України, бо тут в нього тут зарплата 8,5 тисяч (гривень ). Це крадіжка у вчителя, який іде торгувати на базар. У поліцейського, який отримує менше, ніж охоронець у супермаркеті», – сказав Гетманцев.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів готується внести до парламенту законопроєкт про так звані непрямі методи податкового контролю.

    Також раніше Гетманцев сказав, що завищена ціна на цукор в Україні може свідчити про змову.

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    Теги: зарплата гроші чиновник злочин Данило Гетманцев
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    Гетманцев заявив, що за крадіжки чиновників треба карати смертю