Гроші на допомоги багатодітним сім'ям уже скерували в регіони

Гроші дають на збори до школи

Матеріальну допомогу виплатять до першого вересня

У четвер, 19 серпня, в регіони направили кошти в сумі 290 мільйонів гривень на виплату допомоги 145 тисячам дітей із багатодітних малозабезпечених сімей. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

В Кабінеті міністрів вирішили виплатити одноразову грошову допомогу на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року.

По 2 тисячі гривень отримає кожна така дитина, якій на 1 серпня 2021 року виповнилося від 6 до 18 років включно.

Виплату одноразової грошової допомоги проведуть органи соціального захисту населення. При цьому звернення батьків не потрібно.

Нагадаємо, Президент України ініціював виплату по 2000 гривень до навчального року для 145 тисяч дітей із багатодітних малозабезпечених сімей.

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