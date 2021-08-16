Мінсоцполітики повідомило, як будуть виплачуватись пенсії з 1 вересня

Жодних змін у порядку виплати та доставки пенсій з 1 вересня 2021 року не відбудеться

Жодних змін у порядку виплати та доставки пенсій з 1 вересня 2021 року не відбудеться

Виплати здійснюватимуться тим способом, який вибрав одержувач пенсії – поштою, через банк або прямо додому

Українці мають право обирати порядок виплати пенсії – отримувати її на пошті, у банківському відділенні або з доставкою додому. Це передбачено законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

У Мінсоцполітики спростували інформацію про те, що нібито з 1 вересня змінюється порядок пенсійних виплат.

Водночас у відомстві нагадали, що постановою уряду від 26 травня 2021 року №546 внесено зміни, що зберігають існуючий спосіб отримання пенсій та грошової допомоги до 2023 року.

Документ передбачає також проведення конкурсного відбору серед організацій, які з 2023-го будуть надавати послуги з доставки пенсій за місцем проживання одержувачів.

А поки виплати здійснюватимуться тим способом, який вибрав одержувач пенсії.

Якщо пенсіонер вибрав отримання пенсії через пошту, то виплата пенсії буде продовжуватися здійснюватися поштою.

Якщо пенсіонер вибрав банк, то виплата пенсії здійснюється через банк.

Якщо особа маломобільна і виявила бажання, щоб пенсію доставляли додому, то їй доставлятимуть пенсію додому.

До речі, Пенсійний фонд оплачує послуги з доставки пенсії.

Раніше уряд змінив процедуру підтвердження стажу для пенсії. Зокрема, особи, які перебували в місцях позбавлення волі, зможуть підтвердити стаж судовим рішенням.

Раніше українців попередили про збільшення трудового стажу, потрібного для виходу на пенсію.

До слова, пів мільйона українців не зможуть отримувати пенсії.

Як відомо, в Україні певна категорія жінок можуть вийти на пенсію у віці 50 років.

Також в Україні збільшать виплати на дітей з тяжкими хворобами



