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    Українців попередили про збільшення трудового стажу, потрібного для виходу на пенсію

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    Зараз в Україні діє тільки солідарна пенсійна система і для виходу на заслужений відпочинок в 60 років необхідно мати не менше 28 років страхового стажу - Українців попередили про збільшення трудового стажу, потрібного для виходу на пенсію
    Зараз в Україні діє тільки солідарна пенсійна система і для виходу на заслужений відпочинок в 60 років необхідно мати не менше 28 років страхового стажу
    Фото: market.korupciya.com

    З 2028 року, щоб завершити працювати в 60 років, необхідно буде мати 35 років офіційного стажу

    Українців очікує збільшення необхідного трудового стажу для виходу на пенсію. З 2028 року, щоб завершити працювати в 60 років, необхідно буде мати 35 років офіційного стажу. Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю «Радіо Свобода».

    «Знаючи, що таке солідарна система, коли у тебе буде вік 60 років, у тебе повинен бути стаж 35 років. У 2028 році це буде така норма – 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60», – зазначила міністерка.

    При цьому вона вказала, що при накопичувальній системі людина може в 60 років піти на пенсію та розраховувати на власний накопичувальний рахунок, кошти на якому також можуть переходити у спадок.

    Зараз в Україні діє тільки солідарна пенсійна система і для виходу на заслужений відпочинок в 60 років необхідно мати не менше 28 років страхового стажу.

    Кабінет міністрів планує у 2021 році почати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи. Марина Лазебна закликала депутатів розглянути законопроект №2683 про впровадження в Україні загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення як невідкладний.

    Раніше Марина Лазебна пояснила, коли українцям підвищать пенсії із урахуванням інфляції.

    Також повідомлялося, що в Україні збираються підняти прожитковий мінімум і поміняти методологію його розрахунку. Разом з прожитковим мінімумом почнуть підніматися та інші соціальні виплати, але зовсім по іншим нормам. Як буде змінюватися сума прожиткового мінімуму і наскільки це дозволить підняти суми пенсій і соціальних виплат.

    Як відомо, влада має намір підвищувати пенсійний вік. Відповідний законопроект поданий слугами і чекає свого голосування в парламенті. Однак експерти вважають, що механічне підвищення пенсійного віку пенсійні проблеми не вирішить. Хіба що депутати підвищать пенсійний вік до такого порогу, що дожити до пенсії зможуть лише одиниці.

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    Теги: пенсійна система Суми Свобода гроші радіо відпочинок влада вік Марина Лазебна стаж
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    Українців попередили про збільшення трудового стажу, потрібного для виходу на пенсію