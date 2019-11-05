В Україні на завтра оголосили штормове попередження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

6 листопада в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с

Погода в Україні завтра, 6 листопада, погіршиться, на всій території оголошено штормове попередження. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Повідомляється, що за прогнозами Українського гідрометцентру, 6 листопада в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Крім того, в Закарпатській і Івано-Франківській областях вночі та вранці пройдуть сильні дощі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ повторив нічний температурний рекорд майже за 140 років спостережень. Зокрема, температура в ніч на 5 листопада не опускалася нижче +12,3 градуси. Таким чином, було повторено попереднє рекордне значення 1930 року. Також за добу до цього в столиці було

Відзначимо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, погода в Україні 6 листопада буде теплою, можливі дощі, на заході та півночі країни.

А вже 7-8 листопада в Україні трохи похолодає, але на вихідних температура повітря знову підвищиться. Втім, похолодання очікується лише на заході та півночі країни.