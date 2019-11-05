За п’ять днів листопад у Києві вже встановив три температурні рекорди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Температура повітря 4 листопада у Києві відповідала значенню 21 вересня

У Києві температура в ніч на 5 листопада не опустилася нижче +12,3 градусів, а це значить, що попереднє рекордне значення 1930 року було повторено. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані своєї метеостанції.

За минулу добу 4 листопада у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Після полудня 4 листопада стовпчик максимального термометра піднявся до +17,6 градусів, що на 2,7 градуси вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 1957 році.

Середньодобова температура склала +12,9 градусів, що на 0,6 градуса вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1996 року.

За кліматичними даними, таке значення відповідає 21 вересню.

Як повідомлялося, 12 жовтня у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці встановило два температурні рекорди.

Після полудня 15 жовтня було встановлено ще один температурний рекорд: стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.

Аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

За даними кліматологів, бабине літо у Києві тривало 12 днів.

4 листопада після полудня було встановлено перший температурний рекорд цього місяця.

Цьогорічний жовтень у Києві зайняв сьому позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року.