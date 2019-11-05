Опалювальний сезон треба зупинити? Керівник «Нафтогазу» озвучив неординарну ідею



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Непритаманна для листопада тепла погода - привід зекономити газ?

Непритаманна для такої пори року тепла погода в Україні зацікавила главу «Нафтогаза» Андрія Коболєва. На своїй сторінці у «Фейсбук» керівник НАК розмістив сьогоднішні температурні показники у 10 містах України станом на 10:28 ранку.

Так, найнижча температура повітря за прогнозами синоптиків сьогодні у Луцьку – плюс 12 градусів. Найвища – плюс 18 градусів – в Одесі та Миколаєві.

«Цікаво, чи будуть міста відключати центральне опалення з метою економії коштів споживачів?», - підписав свою світлину Коболєв.

Нагадаємо, напередодні, через тиждень після початку опалювального сезону, у Чернівцях вимкнули всі котельні у зв'язку з потеплінням.

3 листопада у Львові у зв'язку зі значним потеплінням було частково припинено подачу опалення.