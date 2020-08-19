В Україні оголошено штормове попередження: де сьогодні чекати бурю

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Очікується підняття рівнів води в річках Закарпаття

На Закарпатті пройдуть сильні дощі, можливі підтоплення

Сьогодні, 19 серпня, синоптики оголосили про погіршення погодних умов в Україні. Очікуються грози та зливи у західних областях.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Таким чином, сьогодні на території західної України спостерігатимуться грози. Вдень у Карпатах та на Закарпатті очікуються значні дощі (I рівень небезпечності).

За повідомленням Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, в області очікується погіршення погодних умов.

Протягом 19 серпня на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,5-1,5м (над рівнями на 8 годину 18 серпня). У місцях проходження сильних злив буде відбуватися: - на малих водотоках швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,5-1,5м; - формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць, особливо в населених пунктах, внаслідок захаращення русел потічків та водовідвідних канав; - утворення локальних селів та зсувів перезволоженого ґрунту.

Раніше синоптики повідомили, що 19 серпня на заході України пройдуть дощі, на решті території без опадів. При цьому у Києві сьогодні без опадів, температура вдень близько 30°.

Нагадаємо, у Луцьку в результаті зливи 18 серпня затопило вулиці і повалило дерева.

До слова, синоптик розповіла, якою буде погода на День Незалежності.



