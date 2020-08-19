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    Події в Україні

    Спека та грози на заході: прогноз погоди в Україні на середу

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    У західних областях сьогодні очікуються короткочасні дощі та грози - Спека та грози на заході: прогноз погоди в Україні на середу
    У західних областях сьогодні очікуються короткочасні дощі та грози

    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень близько 30°

    У середу, 19 серпня, синоптики прогнозують на заході України короткочасні дощі, на решті території без опадів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «У західних областях короткочасні дощі, грози, вдень у Карпатах та на Закарпатті значні дощі, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°, у західних областях 21-26°», – йдеться у повідомленні.

    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень близько 30°.

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    Нагадаємо, у Луцьку в результаті зливи 18 серпня затопило вулиці і повалило дерева.

    До слова, синоптик розповіла, якою буде погода на День Незалежності.

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