Спека та грози на заході: прогноз погоди в Україні на середу



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У західних областях сьогодні очікуються короткочасні дощі та грози

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень близько 30°

У середу, 19 серпня, синоптики прогнозують на заході України короткочасні дощі, на решті території без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«У західних областях короткочасні дощі, грози, вдень у Карпатах та на Закарпатті значні дощі, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°, у західних областях 21-26°», – йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень близько 30°.

Нагадаємо, у Луцьку в результаті зливи 18 серпня затопило вулиці і повалило дерева.

До слова, синоптик розповіла, якою буде погода на День Незалежності.