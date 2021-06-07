В Україні оголошено штормове попередження. Які регіони накриють потужні грози

В Україні оголошено штормове попередження. Які регіони накриють потужні грозиграфіка
Синоптики прогнозують 7-8 червня на всій території України грози
В Україні прогнозують грози та небезпеку виникнення пожеж. Зокрема надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде 7 – 8 червня у шести регіонах України. Грозами накриє всю територію України.
Рятувальники попереджають, що варто дотримуватись правил – не стояти на вулиці під високими деревами або стовпами чи біля рекламних щитів.
ДСНС огололосила перший жовтий рівень небезпеки.
Також протягом двох діб очікують надзвичайний рівень пожежної небезпеки у:
- Рівненській,
- Волинській,
- Тернопільській,
- Вінницькій,
- Сумській,
- Житомирській областях.
Рятувальники попереджають, що під час грози не можна:
- використовувати мобільний телефон на відкритому просторі. Окрім випадків, коли вам потрібно викликати допомогу;
- стояти на вулиці під високими деревами або стовпами, біля рекламних щитів;
- у лісі ховатися від грози на узвишші.
На відкритому просторі краще знаходитись в низині або заглиблені.