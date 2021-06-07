В Україні оголошено штормове попередження. Які регіони накриють потужні грози

В Україні прогнозують грози та пожежну небезпеку

В Україні прогнозують грози та пожежну небезпеку

Синоптики прогнозують 7-8 червня на всій території України грози

В Україні прогнозують грози та небезпеку виникнення пожеж. Зокрема надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде 7 – 8 червня у шести регіонах України. Грозами накриє всю територію України.

Рятувальники попереджають, що варто дотримуватись правил – не стояти на вулиці під високими деревами або стовпами чи біля рекламних щитів.

ДСНС огололосила перший жовтий рівень небезпеки.

Синоптики прогнозують грози на всій території України / Карта Укргідрометцентру

Також протягом двох діб очікують надзвичайний рівень пожежної небезпеки у:

Рівненській,

Волинській,

Тернопільській,

Вінницькій,

Сумській,

Житомирській областях.

В Україні прогнозують пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Рятувальники попереджають, що під час грози не можна:

використовувати мобільний телефон на відкритому просторі. Окрім випадків, коли вам потрібно викликати допомогу;

стояти на вулиці під високими деревами або стовпами, біля рекламних щитів;

у лісі ховатися від грози на узвишші.

На відкритому просторі краще знаходитись в низині або заглиблені.