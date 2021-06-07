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    В Україні оголошено штормове попередження. Які регіони накриють потужні грози

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    В Україні прогнозують грози та пожежну небезпеку - В Україні оголошено штормове попередження. Які регіони накриють потужні грози
    В Україні прогнозують грози та пожежну небезпеку

    Синоптики прогнозують 7-8 червня на всій території України грози

    В Україні прогнозують грози та небезпеку виникнення пожеж. Зокрема надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде 7 – 8 червня у шести регіонах України. Грозами накриє всю територію України.

    Рятувальники попереджають, що варто дотримуватись правил – не стояти на вулиці під високими деревами або стовпами чи біля рекламних щитів.

    ДСНС огололосила перший жовтий рівень небезпеки.

    Синоптики прогнозують грози на всій території України / Карта Укргідрометцентру
    Синоптики прогнозують грози на всій території України / Карта Укргідрометцентру

    Також протягом двох діб очікують надзвичайний рівень пожежної небезпеки у:

    • Рівненській,
    • Волинській,
    • Тернопільській,
    • Вінницькій,
    • Сумській,
    • Житомирській областях.
    В Україні прогнозують пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру
    В Україні прогнозують пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

    Рятувальники попереджають, що під час грози не можна:

    • використовувати мобільний телефон на відкритому просторі. Окрім випадків, коли вам потрібно викликати допомогу;
    • стояти на вулиці під високими деревами або стовпами, біля рекламних щитів;
    • у лісі ховатися від грози на узвишші.

    На відкритому просторі краще знаходитись в низині або заглиблені.

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    Теги: пожежа прогноз погоди стихійні лиха ДСНС атмосферне явище надзвичайні ситуації рятувальники дощ
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    В Україні оголошено штормове попередження. Які регіони накриють потужні грози