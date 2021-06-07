Коли припиняться дощі в Україні: прогноз погоди на тиждень

Дощі цього тижня очікуються у всіх областях країни

Поточний тиждень в Україні обіцяє бути багатим на опади

Цей тиждень в Україні буде рясним на дощі. Опади очікуються у всіх областях. І якщо на початку тижня литимуть зливи, то до вихідних залишаться лише невеликі дощі. Місцями потеплішає до +26°.

За уточненим прогнозом, сьогодні, 7 червня, в Україні буде тепла і малохмарна погода. Повітря прогріється до +23°...+25°.

Погода в Україні 7 червня / фото Уніан

У вівторок, 8 червня, зливи очікуються практично по всій країні. Суха погода буде лише в західних областях і Криму. Місцями потеплішає до +26°.

Погода в Україні 8 червня / фото Уніан

9 червня погода буде практично такою ж. У Житомирській, Донецькій, Херсонській областях та в Криму очікуються грози. Сухо буде лише в Івано-Франківській, Хмельницькій та Львівській областях.

Погода в Україні 9 червня / фото Уніан

У четвер, 10 червня, зливи очікуються практично по всій країні. Лише у Львівській області опади малоймовірні. У Чернігівській, Херсонській областях та в Криму - грози. Трохи похолодає. Повітря в цей день прогріється до +24°.

Погода в Україні 10 червня / фото Уніан

Останній робочий день на цьому тижні буде дуже дощовим. Опади очікуються у всіх областях. У Чернігівській та Івано-Франківській областях - грози. На решті території очікуються зливи, на півдні країни – невеликі дощі.

На вихідних, 12 і 13 червня, опади продовжаться, проте вже не будуть такими інтенсивними. У суботу та неділю також потеплішає по всій країні. Місцями стовпчики термометрів покажуть +23°...+26°.