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    Одесу після грози добряче побив град (фото, відео)

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    Жителі Одеси ще тривалий час оговтуватимуться після наслідків негоди - Одесу після грози добряче побив град (фото, відео)
    Жителі Одеси ще тривалий час оговтуватимуться після наслідків негоди
    Фото з відкритих джерел

    За інформацією синоптиків, несприятлива погода в Одесі триматиметься ще протягом трьох днів

    У неділю 6 червня Одесу сильно пошматував град. У багатьох регіонах пройшли дощі та грози. Відповідне відео з потужною зливою і градом з’явилося на YouTube.

    Місцеві жителі стверджують, що найбільше потерпів від потужних опадів район Черемушки. Очевидці зафіксували наслідки господарювання негоди.

    В Одесі потоки води затопили дороги, а землю щедро вкрив град.

    За інформацією синоптиків, така погода в Одесі триматиметься ще упродовж трьох днів.

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    Одесу після грози добряче побив град (фото, відео)
    Одесу після грози добряче побив град (фото, відео)
    Одесу після грози добряче побив град (фото, відео)

    Причиною погодної аномалії став циклон, який приніс опади на територію південних областей минулого тижня.

    Додамо, що у Дніпрі через зливи затопило 90 будинків.

    У мережі також з'явилося відео негоди у Дніпрі. У місті спостерігався транспортний колапс через негоду. Деякі маршрути трамваїв не доїжджали до кінцевих зупинок через затоплені рейки.

    Нагадаємо, що в Дніпрі протягом тривалого часу господарюють дощі. Всі вулиці затоплені, рух на дорогах і для перехожих, і для автомобілістів ускладнено. Проте жителі міста не розгубилися, дехто почав пересуватися на байдарках.

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    Теги: прогноз погоди Одеса негода
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    Одесу після грози добряче побив град (фото, відео)