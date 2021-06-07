Одесу після грози добряче побив град (фото, відео)

Жителі Одеси ще тривалий час оговтуватимуться після наслідків негоди

За інформацією синоптиків, несприятлива погода в Одесі триматиметься ще протягом трьох днів

У неділю 6 червня Одесу сильно пошматував град. У багатьох регіонах пройшли дощі та грози. Відповідне відео з потужною зливою і градом з’явилося на YouTube.

Місцеві жителі стверджують, що найбільше потерпів від потужних опадів район Черемушки. Очевидці зафіксували наслідки господарювання негоди.

В Одесі потоки води затопили дороги, а землю щедро вкрив град.

За інформацією синоптиків, така погода в Одесі триматиметься ще упродовж трьох днів.

Причиною погодної аномалії став циклон, який приніс опади на територію південних областей минулого тижня.

Додамо, що у Дніпрі через зливи затопило 90 будинків.

У мережі також з'явилося відео негоди у Дніпрі. У місті спостерігався транспортний колапс через негоду. Деякі маршрути трамваїв не доїжджали до кінцевих зупинок через затоплені рейки.

Нагадаємо, що в Дніпрі протягом тривалого часу господарюють дощі. Всі вулиці затоплені, рух на дорогах і для перехожих, і для автомобілістів ускладнено. Проте жителі міста не розгубилися, дехто почав пересуватися на байдарках.

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