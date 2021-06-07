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    Керч затопили потужні дощі (фото, відео)

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    Негода в Керчі продовжує хазяйнувати на центральних вулицях міста - Керч затопили потужні дощі (фото, відео)
    Негода в Керчі продовжує хазяйнувати на центральних вулицях міста
    Фото з відкритих джерел

    Спочатку у місті випад дощ, а згодом – дороги засипало градом

    7 червня нищівний дощ затопив вулиці Керчі, спровокувавши блокування руху на дорогах. Про це інформує Керчь.ФМ.

    Відомо, що у воді опинилися всі центральні перехрестя: Карла Маркса-Самойленко, Дубініна-Радянська, Фурманова-Горького, Вокзальне шосе і село Войкова.

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    Керч затопили потужні дощі (фото, відео)

    А згодом у місті випав град, який вдалося «зловити» місцевим водіям.

    Додамо, що в мережі також з'явилося відео негоди у Дніпрі. У місті спостерігався транспортний колапс через негоду. Деякі маршрути трамваїв не доїжджали до кінцевих зупинок через затоплені рейки.

    Зазначимо, злива 4 червня створила аварійні ситуації для маріупольських автомобілістів. Вода затопила ділянки центральних доріг міста. У деяких місцях, зокрема, біля пам'ятника «Літак», були помічені «втоплені» автомобілі.

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    Теги: село потоп місто дощ
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    Керч затопили потужні дощі (фото, відео)