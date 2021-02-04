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    В Україні оголосили штормове попередження

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    Із 5-го лютого в Україні розпочнеться&nbsp;поступове зниження температури - В Україні оголосили штормове попередження
    Із 5-го лютого в Україні розпочнеться поступове зниження температури
    Фото: pixabay

    Майже на всій території України йдуть дощі

    У четвер, 4 лютого, в центрі та на заході України очікується погіршення погодних умов. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних регіонах, а також в Житомирській, Київській та Вінницькій областях очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

    Також у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

    За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з вiдлигою та опадами очікується підвищення рівнів води на річках Закарпатської області, рiчках басейнiв Прута та Сiрету, Сяну й Днiстра, а також Захiдного Бугу. 

    Нагадаємо, 4 лютого лише у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях буде йти мокрий сніг. Усю іншу територію України вкриють дощі. Вдень температура повітря у регіонах буде коливатись від +2 до +10.

    Із 5-го лютого в Україні розпочнеться поступове зниження температури повітря, відповідно, підступнішою стане ожеледиця.

    До слова, бабак із Харківщини спрогнозував, коли в Україну прийде тепло.

    Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня. Також він пророкує оптимальне тепло тільки в червні, усі інші літні місяці будуть не найщедрішими на спеку.

    Теги: прогноз погоди ДСНС
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