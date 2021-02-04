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    Події в Україні

    Україну заливатимуть дощі: прогноз погоди на четвер

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    У Києві сьогодні дощитиме, температура вдень 3-5&deg; тепла - Україну заливатимуть дощі: прогноз погоди на четвер
    У Києві сьогодні дощитиме, температура вдень 3-5° тепла
    Фото: Главком

    Вранці місцями туман

    У четвер, 4 лютого, синоптики прогнозують в Україні сильні дощі, вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «4 лютого хмарно. Вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні опади переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах країни, крім південно-східної частини, подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с», – йдеться в прогнозі.

    Температура вночі та вдень 0-5° тепла (вдень у західних областях та південній частині до 9° тепла).

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    У Києві сьогодні дощитиме, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура у столиці вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

    До слова, бабак із Харківщини спрогнозував, коли в Україну прийде тепло.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр вітер
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