Україну заливатимуть дощі: прогноз погоди на четвер

У Києві сьогодні дощитиме, температура вдень 3-5° тепла

Вранці місцями туман

У четвер, 4 лютого, синоптики прогнозують в Україні сильні дощі, вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«4 лютого хмарно. Вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні опади переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах країни, крім південно-східної частини, подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с», – йдеться в прогнозі.

Температура вночі та вдень 0-5° тепла (вдень у західних областях та південній частині до 9° тепла).

У Києві сьогодні дощитиме, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура у столиці вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

До слова, бабак із Харківщини спрогнозував, коли в Україну прийде тепло.