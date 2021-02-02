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    Синоптики розповіли, якими будуть весна та літо в Україні

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    &nbsp;У 2021 році літо буде дощовитим - Синоптики розповіли, якими будуть весна та літо в Україні
     У 2021 році літо буде дощовитим
    Фото: pixabay

    На початку травня в країні буде тепло, але мокро

    Весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня. Як прогнозують народні синоптики, на початку березня очікуються морози і сніг. До середини місяця потеплішає, але ненадовго. Пройдуть дощі з мокрим снігом, пише «Сегодня», посилаючись на прогнози народних синоптиків.

    Експерти зазначають, що теплі весняні градуси українці відчують лише після 20-их чисел квітня, хоча потеплішає вже на початку місяця.

    На початку травня в країні буде тепло, але досить мокро через дощі. У середині місяця стане жарко й сухо, але ближче до літа можна очікувати на опади.

    Також не буде балувати погодою й літо: у 2021 році в цей період можливі невисокі температури й холодні дощі. Народний синоптик Леонід Горбань пророкує оптимальне тепло тільки в червні, усі інші літні місяці будуть не найщедрішими на спеку. Нас чекає також тепла осінь із сильними опадами.

    У вівторок, 2 лютого, на заході та півночі країни температура повітря впала до -4-12. У Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, південних районах Вінницької, Київської та Сумської областей випало до 20 см снігу. 

    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі у столиці 8-10° морозу, вдень 3-5° морозу.

    До слова, у січні в Києві кліматологи зафіксували дев’ять температурних рекордів.

    Теги: прогноз погоди снігопад весна
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