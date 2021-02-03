Завтра в Україні буде весняна погода. Де потепліє найбільше

Із 5-го лютого в Україні розпочнеться поступове зниження температури повітря

У четвер, 4 лютого, в більшості наших областей пройдуть дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в мережі Facebook.

Температура повітря очікується явно не лютнева: вдень +2+7 градусів, на Півдні та південному заході +5+12 градусів. Прохолодніше буде в північних областях, там 0+4 градуси.

Замість дощу мокрий сніг періодично ляпатиме у північній частині України, а в Карпатах через «мінуси» випадатиме сніг.

Завтра пориви південно-західного вітру в більшості областей України досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

У Києві 4-го лютого погода буде складною. Очікується у столиці дощ, місцями, ймовірно, з мокрим снігом, та сильний південно-західний вітер. Денна температура повітря у Києві завтра крутитиметься поблизу +4 градусів.

Із 5-го лютого в Україні розпочнеться поступове зниження температури повітря, відповідно, підступнішою стане ожеледиця.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня. Також він пророкує оптимальне тепло тільки в червні, усі інші літні місяці будуть не найщедрішими на спеку.

Бабак із Харківщини спрогнозував, коли в Україну прийде тепло.

До слова, у січні в Києві кліматологи зафіксували дев’ять температурних рекордів.