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    Завтра в Україні буде весняна погода. Де потепліє найбільше

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    У Києві 4-го лютого погода буде складною - Завтра в Україні буде весняна погода. Де потепліє найбільше
    У Києві 4-го лютого погода буде складною
    Фото: pixabay

    Із 5-го лютого в Україні розпочнеться поступове зниження температури повітря

    У четвер, 4 лютого, в більшості наших областей пройдуть дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Температура повітря очікується явно не лютнева: вдень +2+7 градусів, на Півдні та південному заході +5+12 градусів. Прохолодніше буде в північних областях, там 0+4 градуси.

    Замість дощу мокрий сніг періодично ляпатиме у північній частині України, а в Карпатах через «мінуси» випадатиме сніг.

    Завтра пориви південно-західного вітру в більшості областей України досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

    У Києві 4-го лютого погода буде складною. Очікується у столиці дощ, місцями, ймовірно, з мокрим снігом, та сильний південно-західний вітер. Денна температура повітря у Києві завтра крутитиметься поблизу +4 градусів.

    Із 5-го лютого в Україні розпочнеться поступове зниження температури повітря, відповідно, підступнішою стане ожеледиця.

    Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня. Також він пророкує оптимальне тепло тільки в червні, усі інші літні місяці будуть не найщедрішими на спеку.

    Бабак із Харківщини спрогнозував, коли в Україну прийде тепло.

    До слова, у січні в Києві кліматологи зафіксували дев’ять температурних рекордів.

    Теги: прогноз погоди снігопад дощ
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