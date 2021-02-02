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    Бабак із Харківщини спрогнозував, коли в Україну прийде тепло

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    Бабак також вибрав рецепт &laquo;зміцнення імунітету&raquo; - Бабак із Харківщини спрогнозував, коли в Україну прийде тепло
    Бабак також вибрав рецепт «зміцнення імунітету»
    Фото: Суспільне Харків

    Щороку 2 лютого на біостанції в Гайдарах відзначають День бабака

    У селі Гайдари на Харківщині «розшифрували» прогноз бабака Тимка III, пише Суспільне.

    «Каже, весна вже наступає… Весна в нас буде ранньою, але це не значить, що за тиждень-два, треба трохи почекати, через шість тижнів буде тепло», – сказала Надія Токарська, яка дістала з будиночка Тимка.

    Надія Токарська – донька хранителя традиції Дня бабака й начальника біостанції Віктора Токарського, який помер після тривалої хвороби у 2020 році.

    В умовах епідемії коронавірусу тварині також запропонували поділитися рецептами «зміцнення імунітету»: перед ним встановили різні речі, серед яких були порожня ємність із написом «Вакцина», часник, фрукти зі спортивними снарядами, космічний апарат із написом «На Марс» та іграшка у вигляді «Ждуна» з написом «Витримка».

    Тимкові дали три спроби: спершу він побіг до спортивних снарядів із фруктами, а потім двічі обрав «Витримку».

    Щороку 2 лютого на біостанції в Гайдарах відзначають День бабака. Окрім віщування погоди, ініціатори заходу пропонують бабаку зробити прогнози на різні актуальні теми. Так, у 2017 році Тимко II «передбачив» безвіз. Цьогоріч бабак зимував у самоізоляції та добре виспався, на відміну від своєї подружки.

    Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня. Також він пророкує оптимальне тепло тільки в червні, усі інші літні місяці будуть не найщедрішими на спеку.

    Теги: прогноз погоди весна
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