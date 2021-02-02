Бабак із Харківщини спрогнозував, коли в Україну прийде тепло

Щороку 2 лютого на біостанції в Гайдарах відзначають День бабака

У селі Гайдари на Харківщині «розшифрували» прогноз бабака Тимка III, пише Суспільне.

«Каже, весна вже наступає… Весна в нас буде ранньою, але це не значить, що за тиждень-два, треба трохи почекати, через шість тижнів буде тепло», – сказала Надія Токарська, яка дістала з будиночка Тимка.

Надія Токарська – донька хранителя традиції Дня бабака й начальника біостанції Віктора Токарського, який помер після тривалої хвороби у 2020 році.

В умовах епідемії коронавірусу тварині також запропонували поділитися рецептами «зміцнення імунітету»: перед ним встановили різні речі, серед яких були порожня ємність із написом «Вакцина», часник, фрукти зі спортивними снарядами, космічний апарат із написом «На Марс» та іграшка у вигляді «Ждуна» з написом «Витримка».

Тимкові дали три спроби: спершу він побіг до спортивних снарядів із фруктами, а потім двічі обрав «Витримку».

Щороку 2 лютого на біостанції в Гайдарах відзначають День бабака. Окрім віщування погоди, ініціатори заходу пропонують бабаку зробити прогнози на різні актуальні теми. Так, у 2017 році Тимко II «передбачив» безвіз. Цьогоріч бабак зимував у самоізоляції та добре виспався, на відміну від своєї подружки.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня. Також він пророкує оптимальне тепло тільки в червні, усі інші літні місяці будуть не найщедрішими на спеку.