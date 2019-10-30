Вінничанам презентували книгу про початок російсько-української війни



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В МЦ «Квадрат» відбулася презентація брошури співробітників Інституту національної пам’яті Романа Кулика та Максима Майорова «2014: початок російсько-української війни»

Вінничан з цим посібником знайомив кандидат історичних наук, начальник Центрального міжрегіонального відділу Управління реалізації політики національної пам’яті в регіонах Богдан Галайко, який зупинився на ретроспективі наших взаємин зі «старшим братом», починаючи з доби Хмельниччини і до нашого часу.

Навіть поверхове знайомство дає можливість зауважити, що видання має багато ілюстративного матеріалу, містить детальну хронологію подій, довідкові розділи, посилання на вітчизняні і міжнародні нормативно-правові акти, ухвалені у відповідь на російську агресію проти України.

Власне, після презентації нам вдалося поспілкуватися з паном Богданом стосовно того, на яку аудиторію розраховане видання і в чому його відмінність від численних спроб дати оцінку цій трагічній сторінці сучасної історії.

«Видання розраховане на максимально широку аудиторію як молодше покоління, так і людей старшого віку, воно абсолютно для всіх громадян України. Основний акцент, фактично основний меседж цієї роботи — показати початок війни з української сторони. Ми розуміємо, що ворожа російська пропаганда активно працює, внаслідок чого з’явилося багато нашарувань і міфів, починаючи з самого початку — з причин війни. Ми тут намагаємося розкрити передумови цієї війни ( історичні передумови і безпосередньо передумови війни 2014 року, хід цієї війни і супутні речі, з цим пов’язані). Це видання містить не тільки сухі факти, наприклад, перші розділи «Історичні передумови війни» та «Південь і Схід України — мішені російської агресії» містять певні паралелі з подіями початку ХХ століття. Першими визвольними змаганнями, коли та ж сама гібридна війна тривала з російського боку проти молодої Української Республіки, є карти, які ілюструють тодішній і нинішній хід подій. Дуже багато аналогій, тому пересічний читач може для себе почерпнути максимально корисну інформацію».

До речі, після презентації кожен охочий зміг отримати примірник видання.

Джерело: ilikenews.com.ua