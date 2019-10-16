Відомий військовий журналіст презентував книгу «Діалоги з «нулів»2»



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Костянтин Машовець, провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука.

У книзі «Діалоги з «нулів» зафіксовано розмови бійців української армії в зоні проведення бойових дій на Донбасі.

провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука. Координатор групи «ІС» (координує діяльність мережі в окупованих районах Донбасу)

У книзі «Діалоги з «нулів» зафіксовано розмови бійців української армії в зоні проведення бойових дій на Донбасі. «Я не розраховував на те, що перша частина книги викличе інтерес у читачів. Але, коли мені в черговий раз соціальна мережа Фейсбук видала запит «а коли можна буде прочитати продовження «Діалогів». От і вийшла друком друга частина книги, зібраного матеріалу вистачає», - розповідає Машовець, провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука, координатор групи «ІС» (координує діяльність мережі в окупованих районах Донбасу) під час презентації книги в прес-центрі Главкому.

У книзі читач зустрінеться не лише з героями першої книги – з «сином карпатських гір» Васею-розвідником, фанатом футбольного клубу «Манчестер Юнайтед» Жорою-Бармалеєм і фаталістом-циніком майором Васильовичем, але й дізнаються про те, чим вони були зайняті протягом 2015-2017 років.

«Взагалі, на мій погляд, в нашому суспільстві ще не зовсім усвідомили події тих років, а саме війну, як таку. Вона багатогранна. Ми можемо розуміти й відчувати лише ту її частину, котра пов’язана безпосередньо з нами, з нашими емоціями і враженнями, які отримали буквально тут і зараз, але більш узагальнений, відсторонений і логічний погляд на всі ці події приходить до більшості лише з часом. По суті, війна змінила нас усіх… Тому удвічі цінним є те, коли люди, котрих війна так чи інакше зачепила, діляться своїми поглядами з іншими людьми. Власне так і формується суспільна думка на таку значущу подію, як війна», - переконаний Машовець.

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