В Україні перевірити якість пального на АЗС можна буде онлайн. Усі деталі

Зараз Держекоінспекція посилює контроль за якістю пального на АЗС

В Україні будуть оприлюднювати результати перевірок якості пального. Усі підрозділи Держекоінспекції в тестовому режимі працюють із системою оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик. Невдовзі інформація про порушення на АЗС та АЗГС буде оприлюднена для громадян, розповів голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Наразі всі територіальні та міжрегіональні підрозділи Держекоінспекції працюють із системою в тестовому режимі без оприлюднення результатів перевірок.

«Найближчим часом Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства забезпечить ліцензію на користування цим програмним продуктом для працівників ДЕІ за допомогою персонального ЕЦП. Після цього відповідна інформація про порушення на АЗС та АЗГС буде доступна для громадян за посиланням», – пояснив Мальований.

Посадовець також підкреслив, що протягом січня-лютого ДЕІ винесла 193 рішення про приведення паливно-мастильної продукції до встановлених вимог, за невиконання яких наклала 2,6 мільйона гривень штрафних санкцій.

«Зараз Держекоінспекція за дорученням прем’єр-міністра посилює контроль за якістю пального на АЗС. Проводяться позапланові перевірки, під час яких здійснюється контроль відповідності паспортів якості пального вимогам технічного регламенту», – додав Мальований.

Нагадаємо, ситуація на ринку палива різко змінилася. Якщо два тижні тому середня вартість бензину, дизпалива і автогазу була практично стабільною, то минулого тижня ми побачили значне зростання цін.

Експерти кажуть, що головною новиною стала поява на українському ринку нового великого трейдера, який з 1 квітня буде поставляти в країну дизпаливо і газ з РФ. Це, нагадаємо, близько 25% ринку за кожним видом нафтопродуктів. Тож дефіциту цих видів палива, як побоювалися аналітики, не буде.

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