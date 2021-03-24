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    Німці готують альтернативу електромобілям

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    Німці розробляють екологічно чисте пальне для бензинових автомобілів - Німці готують альтернативу електромобілям
    Німці розробляють екологічно чисте пальне для бензинових автомобілів

    «Зеленими» стануть не лише автомобілі на електричній тязі

    У електромобілів з’являться серйозні конкуренти. І це – автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, які теж не будуть шкодити природі.

    Як таке можливо? Все просто – пальне для бензинових авто будуть виробляти не з нафти, а з компонентів, згоряння яких не завдаватиме шкоди природі.

    За реалізацію подібного проекту вже взялися дві всесвітньо відомі німецькі компанії – Porsche та Siemens Energy.

    Німці запустили спільний проект з розробки технології промислового виробництва синтетичних видів «кліматично нейтрального» пального – eFuels. Його можна буде використовувати в звичайних двигунах внутрішнього згоряння без будь-якої їх модифікації.

    Це дозволить перетворити бензинові та дизельні автомобілі на майже такі самі «зелені» авто, як і електромобілі.

    У eFuels в 3-4 рази менше компонентів, ніж в традиційному викопному паливі, і, відповідно, набагато менше шкідливих викидів (зокрема твердих частинок і оксидів азоту) при згорянні, хоча позбутися їх повністю неможливо.

    З урахуванням техпроцесу і доставки eFuels до колонок викиди CO2 можна скоротити на 85% – це значно краще ніж у електромобілів, які теж не можна вважати повністю вуглець-нейтральними.

    Тут хтось може сказати, що все ж таки викиди не будуть нульовими, як у електричних авто. Але не забувайте, що для виробництва електроенергії для електромобілів теж доводиться шкодити природі.

    Як виглядає топ-10 найкращих вживаних електромобілів - дивиться за цим посиланням.

    Теги: Електромобілі технології пальне
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