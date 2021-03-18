В Україні змінилися ціни на бензин та дизельне паливо: свіжі дані з АЗС

В Україні змінилися ціни на бензин та дизельне паливо: свіжі дані з АЗСграфіка
Учасники ринку одноголосно запевняють, що подорожчання пального на заправках безпосередньо пов'язано зі зростанням вартості нафти
Низка українських АЗС у середу, 17 березня, змінили ціни на бензин та дизельне пальне.
Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».
Зазначається, що середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 27,35 гривень за літр,
- на бензин А-95 – 28,36 гривень за літр,
- на дизельне пальне – 27,76 гривень за літр,
- на автогаз – 15,41 гривень за літр (+0,02 гривні).
Учасники ринку одноголосно запевняють, що подорожчання пального на заправках безпосередньо пов'язано зі зростанням вартості нафти. Зниження вартості нафти, а також зміцнення курсу гривні до долара може викликати зворотну тенденцію.
Нагадаємо, 11 березня СБУ провела масові обшуки на мережі автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують з народним депутатом від ОПЗЖ, проросійським політиком Віктором Медведчуком.
Зазначалося, що на АЗС Glusco реалізовувалися неякісні нафтопродукти з ухиленням від сплати податків.