На Київщині з незаконного продажу податківці вилучили пальне на понад 17 млн грн (фото)

З незаконного обігу вилучено 651 тонну паливно-мастильних матеріалів

Співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області виявили факт незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Київській області.

В рамках проведення операції «Акциз» та досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 204 КК України, податковою міліцією встановлено, що на території Миронівського району Київської області на автозаправних станціях та складах паливно-мастильних матеріалів здійснювали зберігання незаконно виготовленого пального з метою його подальшої реалізації фізичним особам за готівку через власну мережу АЗС.

Проведено три санкціонованих обшуки, за результатами яких з незаконного обігу вилучено 651 тонну паливно-мастильних матеріалів орієнтовною вартістю близько 17,6 млн грн.

Вилучені товарно-матеріальні цінності передані на відповідальне зберігання.

Досудове розслідування кримінального провадження триває.