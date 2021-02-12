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    На Київщині з незаконного продажу податківці вилучили пальне на понад 17 млн грн (фото)

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    Ділки реалізовували пальне через власну мережу АЗС - На Київщині з незаконного продажу податківці вилучили пальне на понад 17 млн грн (фото)
    Ділки реалізовували пальне через власну мережу АЗС
    Фото: ГУ ДФС у Київській області

    З незаконного обігу вилучено 651 тонну паливно-мастильних матеріалів

    Співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області виявили факт незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Київській області.

    В рамках проведення операції «Акциз» та досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 204 КК України, податковою міліцією встановлено, що на території Миронівського району Київської області на автозаправних станціях та складах паливно-мастильних матеріалів здійснювали зберігання незаконно виготовленого пального з метою його подальшої реалізації фізичним особам за готівку через власну мережу АЗС.

    Проведено три санкціонованих обшуки, за результатами яких з незаконного обігу вилучено 651 тонну паливно-мастильних матеріалів орієнтовною вартістю близько 17,6 млн грн.

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    На Київщині з незаконного продажу податківці вилучили пальне на понад 17 млн грн (фото)
    На Київщині з незаконного продажу податківці вилучили пальне на понад 17 млн грн (фото)

    Вилучені товарно-матеріальні цінності передані на відповідальне зберігання.

    Досудове розслідування кримінального провадження триває.

    Теги: ДФС Київ податки бензин АЗС
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