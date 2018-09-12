В Україні почали продавати білоруську моркву, бо власна – дуже дорога



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Морква зараз стабільно є найдорожчою позицією серед всіх овочів «борщового» набору

На ринок України на початку вересня почала надходити імпортна морква із сусідньої Білорусі.

Експерти наголошують, що присутність імпортної моркви на початку осені – це доволі рідкісне явище, адже Україна майже протягом всього сезону здатна задовольняти внутрішню потребу власною морквою, пише «Інфо-Шувар».

«Потреба в імпортній моркві в нас виникає не часто, як правило, лише в кінці неврожайного сезону, або коли фермери створюють штучний дефіцит, стримуючи продажі в надії «нагнати» ціну. «Вікно» для імпорту восени цього року з’явилось раптово в період так званого міжсезоння: збирання ранньої та середньої моркви в Південних та Центральних регіонах України закінчилось передчасно, викопувати пізню моркву господарства західних областей почнуть вже за 3-4 тижні. До того ж, морква цього року дійсно дорога, з кінця минулого сезону і до сьогоднішнього дня вона стабільно є найдорожчою позицією серед всіх овочів «борщового» набору», - зазначила Тетяна Гетьман, керівник департаменту «Маркетинг-аналітика» ОРСП «Шувар».

Вона зауважила, що насправді поточні ціни не є дуже привабливими для масового імпорту, а з початком масового збирання врожаю пізньої моркви слід очікувати різкого падіння ціни. «Зазвичай, саме в жовтні та листопаді ціни на українську моркву досягають мінімальних показників. Це досить небезпечний момент для імпортерів», - сказала Гетьман.

Дані моніторингу інформаційного центру «Інфо-Шувар» вказують на те, що за підсумками перших двох місяців сезону 2018/2019, середня ціна на моркву в Україні в 1,5 рази перевищила показники аналогічного періоду минулого року. В середині липня українська морква коштувала 17-18 грн/кг (0,52-0,55 EUR/кг), а попередній сезон взагалі закінчився рекордними 25-27 грн/кг (0,77-0,83 EUR/кг). З другої половини липня морква в Україні постійно дешевшає, хоча поточні ціни поки що на 30% вищі від цін в першій половині вересня 2017 року.

«Високі ціни на моркву тримають в тонусі українських імпортерів ще з весни, але початок імпорту у вересні, на мою думку, пов'язаний передусім із погодою. Сьогодні основні поставки моркви все ще відбуваються з центральних та південних регіонів України, там останніми днями збиранню врожаю дуже перешкоджають дощі. Через це пропозиція на ринку зменшилась, створивши умови для тимчасового зростання ціни. Імпортери одразу зреагували на це, але я впевнений, як тільки у вказаних регіонах погода налагодиться, імпортна морква втратить конкурентоспроможність на ринку України», - заявив Євген Шаботенко, категорійний менеджер напрямку «овочі та фрукти» роздрібної мережі «Варус».

За даними експерта, сьогодні собівартість якісної білоруської моркви на ринку України становить близько 8,0 грн/кг (0,25 EUR/кг). Українські господарства пропонують моркву високої якості по 7,0-8,5 грн/кг (0,21-0,26 EUR/кг).

За даними «Інфо-Шувар», на гуртових ринках України, в основному, зараз пропонується морква по 7,0-9,5 грн/кг (0,21-0,29 EUR/кг), імпортна морква представлена в максимальному діапазоні цін.

Згідно даних Держстату, щороку, Україна збирає 850-900 тис. тонн моркви, цей обсяг майже повністю розподіляється на внутрішньому ринку країни. Міжнародна торгівля морквою в Україні розвинута досить слабо: за останні три сезони найбільший обсяг експорту склав не більше 2 тис. тонн, приблизно стільки ж ми імпортуємо моркви за весь сезон.

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