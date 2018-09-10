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    Економіка та фінанси

    В Україні почали дорожчати тепличні помідори

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    Тепличні помідори - В Україні почали дорожчати тепличні помідори
    Тепличні помідори

    З початку минулого тижня помідори додали в ціні 23-33%

    Ціна за кілограм тепличних помідорів українського виробництва за тиждень підскочила на три гривні.

    Про це повідомляє «Агробізнес»  з посиланням на Українську плодоовочеву асоціацію.

    Аналітики зазначають, що з початку минулого тижня помідори додали в ціні 23-33%. Нині господарства відвантажують товар на внутрішньому ринку по 16-18 гривень за кіло залежно від якості та обсягів партії. А експортні ціни на цю продукцію сягають 18-20 гривень. Для порівняння  - минулого тижня виробники не могли продати свій товар дорожче за 15 гривень за кіло помідорів.

    Українські томати нині продають до Білорусі та Польщі.

    Вартість цієї продукції нині в середньому в півтора рази дорожча, ніж в минулому році на початку вересня.

    Нагадаємо, яблука в Україні за тиждень подешевшали на 20-30%.

    До слова, за даними Дежстату, українці витрачають на їжу більше половини доходів.

    Як повідомлялося, до кінця року вартість хліба в Україні підскочить на 10% - приблизно на півтори гривні.

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