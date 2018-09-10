В Україні почали дорожчати тепличні помідори



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Тепличні помідори

З початку минулого тижня помідори додали в ціні 23-33%

Ціна за кілограм тепличних помідорів українського виробництва за тиждень підскочила на три гривні.

Про це повідомляє «Агробізнес» з посиланням на Українську плодоовочеву асоціацію.

Аналітики зазначають, що з початку минулого тижня помідори додали в ціні 23-33%. Нині господарства відвантажують товар на внутрішньому ринку по 16-18 гривень за кіло залежно від якості та обсягів партії. А експортні ціни на цю продукцію сягають 18-20 гривень. Для порівняння - минулого тижня виробники не могли продати свій товар дорожче за 15 гривень за кіло помідорів.

Українські томати нині продають до Білорусі та Польщі.

Вартість цієї продукції нині в середньому в півтора рази дорожча, ніж в минулому році на початку вересня.

Нагадаємо, яблука в Україні за тиждень подешевшали на 20-30%.

До слова, за даними Дежстату, українці витрачають на їжу більше половини доходів.

Як повідомлялося, до кінця року вартість хліба в Україні підскочить на 10% - приблизно на півтори гривні.