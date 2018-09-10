В Україні почали дорожчати тепличні помідори
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Розсилка
З початку минулого тижня помідори додали в ціні 23-33%
Ціна за кілограм тепличних помідорів українського виробництва за тиждень підскочила на три гривні.
Про це повідомляє «Агробізнес» з посиланням на Українську плодоовочеву асоціацію.
Аналітики зазначають, що з початку минулого тижня помідори додали в ціні 23-33%. Нині господарства відвантажують товар на внутрішньому ринку по 16-18 гривень за кіло залежно від якості та обсягів партії. А експортні ціни на цю продукцію сягають 18-20 гривень. Для порівняння - минулого тижня виробники не могли продати свій товар дорожче за 15 гривень за кіло помідорів.
Українські томати нині продають до Білорусі та Польщі.
Вартість цієї продукції нині в середньому в півтора рази дорожча, ніж в минулому році на початку вересня.
Нагадаємо, яблука в Україні за тиждень подешевшали на 20-30%.
До слова, за даними Дежстату, українці витрачають на їжу більше половини доходів.
Як повідомлялося, до кінця року вартість хліба в Україні підскочить на 10% - приблизно на півтори гривні.