Як уникнути зараження Covid-19: медик назвала найефективніший спосіб



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Як уникнути зараження Covid-19: медик назвала найефективніший спосіб

Провітрювати приміщення під час пандемії необхідно набагато частіше

Медик з Університету Колорадо в США назвала найефективніший спосіб уникнути зараження коронавірусом. Вона зазначила, що для цього не потрібно нічого особливого.

Професор інженерної механіки Шеллі Міллер розповіла, що найважливіше для того, щоб не заразитися Covid-19 – це постійно провітрювати приміщення. Важливо позбуватися від застояного повітря, пише видання Conversation.

Як стверджує Шеллі Міллер, якщо вірус потрапив всередину будівлі, то можна дати доступ свіжому повітрю зовні, щоб отримати можливість видалити патоген з приміщення. Якщо всередині приміщення знаходиться кілька осіб, то ретельне провітрювання треба робити не менше шести разів на годину.

В комерційних будівлях повітря подається через системи опалення, вентиляції та кондиціонування, а у звичайних житлових будинках - через відкриті вікна, двері та щілини.

Оновлювати повітря під час пандемії необхідно набагато частіше. Про це заявляли вчені у своєму дослідженні ще у 2016 році, коли вирували пандемії SARS, MERS і H1N1. Фахівці рекомендували робити провітрювання не менше 9 разів на годину і таким чином ризик зараження знижувався в рази.

Там, де немає системи кондиціонування і вентиляції, Міллер радить тримати постійно відкритими вікна і двері, щоб було постійне оновлення повітря.

Для того щоб перевірити рівень повітрообміну в приміщенні Міллер рекомендує визначити концентрацію вуглекислого газу. На вулиці рівень двоокису вуглецю становить трохи понад 400 частин на мільйон, в приміщеннях, де добре провітрюють – 800 частин на мільйон. Для того щоб вірус не вижив, потрібно не менше 600 частин на мільйон. Щоб перевірити – можна використовувати спеціальні датчики вуглекислого газу.