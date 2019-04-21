В Україні посилили охорону дипломатичних установ під час виборів
-
Розсилка
Голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що було оголошено майже 30 підозр
До суду направили 20 кримінальних справ, відкритих під час першого туру виборів президента України. Про це на брифінгу в МВС розказав голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє «РБК-Україна».
За його словами, 820 адмінпротоколів реалізовано. З них 567 дійшли до суду. Вже є 245 рішень суду, по 144 справам накладено штрафи.
«20 кримінальних справ, відкритих під час першого туру виборів, направили до суду. Всього в провадженні слідчих 144 справи. Оголошено 29 підозр», - розказав він.
Окрім того, посилено охорону дипломатичних представництв під час виборів.
«За п'ятницю і суботу було видано більше 12 тисяч паспортів громадянам України», - заявив Князєв.
«Також наголошую, що вам не можуть відмовити у видачі бюлетенів при наявності ID картки. Коли ви кидаєте бюлетень в урну, тримайте свій паспорт не разом з бюлетенем, бо паспорт може впасти разом з бюлетенем», - повідомив представник Державної міграційної служби в ході брифінгу.
Він також додав, що бюлетень для голосування також зобов'язані видати, навіть якщо громадянин не встиг вклеїти фотографію у паспорт по факту досягнення 25-річного чи 45-річного віку.
Як повідомлялось, у Вінницькій області спостерігачі громадянської мережі «Опора» фіксують видачу бюлетенів без пред’явлення паспорта громадянина України, що є порушенням виборчого законодавства.