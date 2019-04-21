В Україні посилили охорону дипломатичних установ під час виборів



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Голова Нацполіції Сергій Князєв

Голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що було оголошено майже 30 підозр

До суду направили 20 кримінальних справ, відкритих під час першого туру виборів президента України. Про це на брифінгу в МВС розказав голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє «РБК-Україна».

За його словами, 820 адмінпротоколів реалізовано. З них 567 дійшли до суду. Вже є 245 рішень суду, по 144 справам накладено штрафи.

«20 кримінальних справ, відкритих під час першого туру виборів, направили до суду. Всього в провадженні слідчих 144 справи. Оголошено 29 підозр», - розказав він.

Окрім того, посилено охорону дипломатичних представництв під час виборів.

«За п'ятницю і суботу було видано більше 12 тисяч паспортів громадянам України», - заявив Князєв.

«Також наголошую, що вам не можуть відмовити у видачі бюлетенів при наявності ID картки. Коли ви кидаєте бюлетень в урну, тримайте свій паспорт не разом з бюлетенем, бо паспорт може впасти разом з бюлетенем», - повідомив представник Державної міграційної служби в ході брифінгу.

Він також додав, що бюлетень для голосування також зобов'язані видати, навіть якщо громадянин не встиг вклеїти фотографію у паспорт по факту досягнення 25-річного чи 45-річного віку.

Як повідомлялось, у Вінницькій області спостерігачі громадянської мережі «Опора» фіксують видачу бюлетенів без пред’явлення паспорта громадянина України, що є порушенням виборчого законодавства.