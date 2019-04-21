На Вінниччині виборча комісія видає бюлетені без паспортів



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На виборчій дільниці №050683, що у селі Жеребилівка Могилів-Подільського району члени комісії порушують закон і видають бюлетені без паспортів людям поважного віку

У Вінницькій області спостерігачі громадянської мережі «Опора» фіксують видачу бюлетенів без пред’явлення паспорта громадянина України, що є порушенням виборчого законодавства. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Опори».

Так, на виборчій дільниці №050683, що у селі Жеребилівка Могилів-Подільського району, виборцям видають бюлетені без пред’явлення відповідного документу.

За словами короткотермінового спостерігача «Опори», це не поодинокий випадок на дільниці. На зауваження спостерігача голова комісії відреагував та сказав членам комісії не порушувати закон, проте вони продовжують видавати бюлетені без паспортів людям поважного віку.

Відповідно до пунктів 1, 7, 8 частини 2, статті 2 Закону України «Про вибори Президента України» документом, який підтверджує громадянство України, є паспорт громадянина України, військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби) та тимчасове посвідчення громадянина України. Ці документи є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях (частини 2, статті 2 Закону України «Про вибори Президента України»). Документи, зазначені у пунктах 2-4 частини другої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України.

Видача бюлетеня виборцю без пред’явлення паспорта містить ознаки порушення статті 158-1 Кримінального кодексу України, що карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.