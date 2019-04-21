Зеленський проголосував на виборах президента (фото)



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Кандидат у президенти Володимир Зеленський з дружиною Оленою голосували на дільниці у Коледжі морського і річкового флоту Фото: Станіслав Груздєв, Главком та прес-служба Володимира Зеленського

Володимир Зеленський звернувся до присутніх на дільниці ЗМІ, привітав усіх з Вербною неділею і наголосив, що сьогодні «обов'язково буде перемога українців»

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою проголосував у другому турі виборів президента України на дільниці у Коледжі морського і річкового флоту в Оболонському районі Києва. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

Після голосування кандидат у президенти привітав усіх присутніх з Вербною неділею і наголосив, що сьогодні «обов'язково буде перемога українців».

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Сподіваюся, що сьогодні буде перемога чесного вибору. Ми об'єднали Україну, вже об'єднали журналістів», - зазначив він і запросив ЗМІ на брифінг до свого штабу після закриття дільниць.

Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.