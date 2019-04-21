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    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)

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    Кандидат у президенти Володимир Зеленський з дружиною Оленою голосували&nbsp;<span>на дільниці у Коледжі морського і річкового флоту</span> - Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Кандидат у президенти Володимир Зеленський з дружиною Оленою голосували на дільниці у Коледжі морського і річкового флоту
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком та прес-служба Володимира Зеленського

    Володимир Зеленський звернувся до присутніх на дільниці ЗМІ, привітав усіх з Вербною неділею і наголосив, що сьогодні «обов'язково буде перемога українців»

    Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою проголосував у другому турі виборів президента України на дільниці у Коледжі морського і річкового флоту в Оболонському районі Києва. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

    Після голосування кандидат у президенти привітав усіх присутніх з Вербною неділею і наголосив, що сьогодні «обов'язково буде перемога українців».

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

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    «Сподіваюся, що сьогодні буде перемога чесного вибору. Ми об'єднали Україну, вже об'єднали журналістів», - зазначив він і запросив ЗМІ на брифінг до свого штабу після закриття дільниць.

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    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Зеленський проголосував на виборах президента (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

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