На ряді виборчих дільниць взагалі немає спостерігачів – Комітет виборців



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За даними спостерігачів КВУ, у м. Миколаєві на половині дільниць спостерігачів немає взагалі Фото: Facebook Комітет виборців України

На низці ДВК у Черкасах немає жодних спостерігачів, заявили в КВУ

У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів.

Про це повідомили у Комітеті виборців України на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Зокрема, така ситуація має місце в Миколаївській, Черкаській, Луганській, Житомирській, Запорізькій, Вінницькій, Закарпатській, Херсонській, Хмельницькій, Сумській областях. Так, за даними спостерігачів КВУ у м. Миколаєві на половині дільниць спостерігачів немає взагалі. У Запоріжжі представники КВУ не помітили жодного іншого спостерігача на восьми дільницях. На низці ДВК у Черкасах немає жодних спостерігачів. В інших випадках на дільницях, як правило, присутні лише 1-2 спостерігачі», - заявили в КВУ.

При цьому, як зазначається, офіційна кількість зареєстрованих спостерігачів є значною. Так, від громадських організацій зареєстровано 83 230 спостерігачів, від кандидатів на пост президента – 6 236. Однак на дільницях працює реально значно менше осіб.

«Варто враховувати, що громадським організаціям та кандидатам на пост президента не було потрібно повторно реєструвати спостерігачів для голосування 21 квітня. Тому офіційно кількість спостерігачів зберіглася з часу проведення голосування 31 березня», - додали в Комітеті виборців України.

Нагадаємо, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.