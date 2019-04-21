Супрун проголосувала на виборах президента (фото)



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Супрун побажала українцям виконати свій громадянський обов’язок і зробити відповідальний вибір Фото: Twitter Уляни Супрун

«Хто рано встає - той голосує без черг», - написала у соцмережі очільниця МОЗу Уляна Супрун

Очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун проголосувала на виборах президента.

Відповідне фото з виборчої дільниці Супрун опублікувала у Twitter.

«Хто рано встає - той голосує без черг. Усім сьогодні бажаю виконати свій громадянський обов’язок і зробити відповідальний вибір. Дякую всім, хто забезпечує чесні, прозорі і демократичні вибори!» - написала Супрун.

Як відомо, раніше в МОЗ України заявили, що кандидат в президенти Володимир Зеленський в інтерв’ю для РБК-Україна, опублікованому 18 квітня, продемонстрував необізнаність щодо роботи екстреної служби і запуску трансформації охорони здоров’я.

Нагадаємо, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.