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    Супрун проголосувала на виборах президента (фото)

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    <p>Супрун побажала українцям виконати свій громадянський обов&rsquo;язок і зробити відповідальний вибір</p> - Супрун проголосувала на виборах президента (фото)

    Супрун побажала українцям виконати свій громадянський обов’язок і зробити відповідальний вибір

    Фото: Twitter Уляни Супрун

    «Хто рано встає - той голосує без черг», - написала у соцмережі очільниця МОЗу Уляна Супрун

    Очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун проголосувала на виборах президента.

    Відповідне фото з виборчої дільниці Супрун опублікувала у Twitter.

    «Хто рано встає - той голосує без черг. Усім сьогодні бажаю виконати свій громадянський обов’язок і зробити відповідальний вибір. Дякую всім, хто забезпечує чесні, прозорі і демократичні вибори!» - написала Супрун.

    Як відомо, раніше в МОЗ України заявили, що кандидат в президенти Володимир Зеленський в інтерв’ю для РБК-Україна, опублікованому 18 квітня, продемонстрував необізнаність щодо роботи екстреної служби і запуску трансформації охорони здоров’я.

    Нагадаємо, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

    У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.

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