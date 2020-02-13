В Антарктиді зафіксували новий рекорд: температура піднялась до +20



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Температура в Антарктиді побила історичний рекорд

Вчені зазначили, що помічають потепління на всіх 23 ділянках в Антарктиді

Вчені з Бразилії зафіксували новий температурний рекорд в Антарктиді — температура повітря вперше піднялась до 20,75°C.

Про це повідомляє The Guardian.

Таку температуру зафіксували 9 лютого на острові Сеймур. Науковці вважають, що така температура аномальна. Як пише видання, поки Всесвітня метеорологічна організація не підтвердила новий рекорд.

Вчені зазначили, що помічають потепління на всіх 23 ділянках в Антарктиді.

Раніше 6 лютого в Антарктиді на аргентинській базі «Есперанса» зафіксували температуру 18,3°C — це був історичний рекорд.

Нагадаємо, найбільший у світі айсберг A68, що відколовся від льодовика в Антарктиді, має найближчим часом вирушити у вільне плавання і рухатиметься у бік відкритого океану.