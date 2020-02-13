  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Антарктиді зафіксували новий рекорд: температура піднялась до +20

    • Розсилка
    Температура в Антарктиді побила історичний рекорд - В Антарктиді зафіксували новий рекорд: температура піднялась до +20
    Температура в Антарктиді побила історичний рекорд

    Вчені зазначили, що помічають потепління на всіх 23 ділянках в Антарктиді

    Вчені з Бразилії зафіксували новий температурний рекорд в Антарктиді — температура повітря вперше піднялась до 20,75°C.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Таку температуру зафіксували 9 лютого на острові Сеймур. Науковці вважають, що така температура аномальна. Як пише видання, поки Всесвітня метеорологічна організація не підтвердила новий рекорд.

    Вчені зазначили, що помічають потепління на всіх 23 ділянках в Антарктиді.

    Раніше 6 лютого в Антарктиді на аргентинській базі «Есперанса» зафіксували температуру 18,3°C — це був історичний рекорд.

    Нагадаємо, найбільший у світі айсберг A68, що відколовся від льодовика в Антарктиді, має найближчим часом вирушити у вільне плавання і рухатиметься у бік відкритого океану.

    Читайте також матеріал «Главкома»:
    плавання рекорд повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ