В Антарктиді зафіксували новий рекорд: температура піднялась до +20
Вчені зазначили, що помічають потепління на всіх 23 ділянках в Антарктиді
Вчені з Бразилії зафіксували новий температурний рекорд в Антарктиді — температура повітря вперше піднялась до 20,75°C.
Про це повідомляє The Guardian.
Таку температуру зафіксували 9 лютого на острові Сеймур. Науковці вважають, що така температура аномальна. Як пише видання, поки Всесвітня метеорологічна організація не підтвердила новий рекорд.
Вчені зазначили, що помічають потепління на всіх 23 ділянках в Антарктиді.
Раніше 6 лютого в Антарктиді на аргентинській базі «Есперанса» зафіксували температуру 18,3°C — це був історичний рекорд.
Нагадаємо, найбільший у світі айсберг A68, що відколовся від льодовика в Антарктиді, має найближчим часом вирушити у вільне плавання і рухатиметься у бік відкритого океану.