Київ перевели з «червоної» зони відразу в «жовту»

Столиця перебуватиме у «жовтій» зоні з 1 травня

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. Про це повідомляє пресслужба уряду.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, в місті спостерігається стабілізація епідемічної ситуації поширення Covid-19. І по всіх показниках столицю можна перевести з червоного в жовтий рівень епідемічної небезпеки.

«Таким чином за результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення Комісією ТЕБ та НС вирішено скасувати з 00:00 1 травня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 у місті Києві», – йдеться в повідомленні Кабміну.

Голові Київської міськдержадміністрації доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів. Також необхідно забезпечити щоденну оцінку епідемічної ситуації та за необхідності запровадити додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи направлені на стримування поширення Covid-19.

Нагадаємо, 28 квітня вранці Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з 1 травня послаблити у місті суворі карантинні обмеження.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

Раніше столична влада встановила особливі вимоги, за якими в столиці проводитимуться релігійні заходи на Великдень і у Вербну неділю. Зокрема, рекомендовано проводити богослужіння в онлайн-режимі.

Якщо ж богослужіння проводиться у храмі, там необхідно забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів, забезпечити температурний скринінг і дотримання маскового режиму.

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