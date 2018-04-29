В Україні розпочалися вибори в 40 об'єднаних територіальних громадах

За даними ЦВК, у виборах беруть участь місцеві організації 30 політичних партій

У неділю, 29 квітня, у 40 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) в 17 областях України розпочалися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. Про це повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату Центральної виборчої комісії. До складу цих 40 ОТГ



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29 квітня відбудуться перші вибори в 40 ОТГ

За даними ЦВК, у виборах беруть участь місцеві організації 30 політичних партій

У неділю, 29 квітня, у 40 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) в 17 областях України розпочалися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.

Про це повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату Центральної виборчої комісії.

До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради (міських – 4, селищних – 16, сільських – 113).

Так, у Вінницькій області перші місцеві вибори відбудуться в 1 об’єднаній територіальній громаді, у Волинській області – в 1 ОТГ, у Дніпропетровській області – в 4 ОТГ, у Донецькій області – в 1 ОТГ, у Запорізькій області - в 7 ОТГ, в Івано-Франківській області – в 2 ОТГ, у Кіровоградській області – в 3 ОТГ, у Луганській області – в 1 ОТГ.

Крім того, перші місцеві вибори відбудуться у 3 об'єднаних територіальних громадах в Одеській області, в 2 ОТГ у Полтавській області, в 3 ОТГ у Рівненській області, в 1 ОТГ у Сумській області, в 2 ОТГ у Тернопільській області, в 4 ОТГ у Харківській області, в 1 ОТГ у Херсонській області, в 2 ОТГ у Хмельницькій області та 2 ОТГ, у Чернівецькій області.

Загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 263 тисячі виборців.

Окрім того, 29 квітня відбудуться ще й додаткові вибори депутатів у громадах, приєднаних до ОТГ. Зокрема, у Житомирській області такі вибори відбудуться у 2 селищних радах, у Запорізькій області – в 1 сільській раді, у Харківській області – в 1 селищній раді, у Чернівецькій області – 1 селищній раді.

Для проведення зазначених виборів територіальними виборчими комісіями було утворено 908 територіальних, одномандатних виборчих округів. Голосування, яке розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00, відбудеться на 306 виборчих дільницях.

При цьому в ЦВК також нагадали, що передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування, тобто 27 квітня 2018 року. Ведення передвиборної агітації після закінчення цього строку забороняється.

Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на п'ятий день з дня голосування, тобто до 4 травня 2018 року включно.

Своєю чергою результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 9 травня 2018 року включно.

За даними ЦВК, у вказаних виборах беруть участь місцеві організації 30 політичних партій.

Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на зазначених перших місцевих виборах 8 громадським організаціям.

Загальна сума, передбачена затвердженим ЦВК Розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення цих виборів, становить 11 млн 424 тис. гривень.

У ЦВК також зазначили, що впродовж двох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 24 грудня 2017 року, в Україні було призначено 667 перших місцевих виборів в об'єднаних територіальних громадах.

Відтак, після проведення виборів 29 квітня 2018 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених ЦВК перших виборів в ОТГ становитиме 705, додали в Комісії.

Раніше повідомлялося, що партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» обурена масовим скуповуванням голосів, яким займаються чимало кандидатів на виборах до місцевих об'єднаних територіальних громад (ОТГ) по всіх регіонах України.

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