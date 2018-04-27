БПП заявив про масове скуповування голосів на виборах у тергромадах

У партії закликали повідомляти про факти підкупу виборців

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» обурена масовим скуповуванням голосів, яким займаються чимало кандидатів на виборах до місцевих об'єднаних територіальних громад (ОТГ) по всіх регіонах України. Про це говориться у заяві «БПП «Солідарність» від 27 квітня. «Ці вибори ризикують стати не змаганням



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У партії закликали повідомляти про факти підкупу виборців

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» обурена масовим скуповуванням голосів, яким займаються чимало кандидатів на виборах до місцевих об'єднаних територіальних громад (ОТГ) по всіх регіонах України.

Про це говориться у заяві «БПП «Солідарність» від 27 квітня.

«Ці вибори ризикують стати не змаганням політиків, спроможних здійснити позитивні зміни, а змаганням брудних технологій», - підкреслюється у заяві.

«БПП «Солідарність» закликав повідомляти про факти підкупу голосів виборців незалежно від того, які політичні сили до цього вдаються, центральному офісу партії.

«Ми рішуче засуджуємо такі дії, незалежно від того, до яких політичних сил належать нечесні кандидати», - зауважили у «БПП «Солідарність».

Зазначається, що партія «завжди виступала за проведення системної реформи децентралізації, оскільки це одна з найважливіших проєвропейських реформ і для її реалізації необхідно обрати гідних людей на чесних, прозорих виборах, без підкупу та фальсифікацій».

Нагадаємо, 29 квітня в Україні відбудуться перші місцеві вибори у 40 об'єднаних територіальних громадах.