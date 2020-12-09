В Україні шахтарі вимагають погашення зарплатних боргів

У Києві біля будівлі Кабінету міністрів проходить акція протесту працівників ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат» з вимогами погасити 143 млн грн заборгованості

На Волині, Львівщині і Донеччині гірники припинили роботу

Гірники з шахт на Волині, Львівщині і Донеччині припинили роботу, вимагаючи погашення заборгованості з заробітної плати. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook

За його інформацією, у м. Нововолинську гірники другої зміни шахти «Бужанська» зі вчорашнього дня залишаються під землею – відмовляються виїхати з шахти.

«На шахті «№ 9 Нововолинська» працівники першої зміни відмовилися спускатися в шахту і організовано рухаються в бік будівлі адміністрації об’єднання ДП «Волиньвугілля». На Львівщині 75 гірників третьої зміни шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля» спустилися в шахту, але відмовляються працювати», ─ йдеться у повідомленні.

Також на шахті «Капітальна» у м. Мирнограді шахтарі остаточно припинили всі роботи. На цей момент перекривають дорогу в центральній частині міста, в районі будівлі міської ради.

На Донеччині гірники шахти «Україна» (ДП «Селидіввугілля») протестують ще з минулого тижня.

Волинець нагадав, сьогодні у Києві біля будівлі Кабінету міністрів проходить акція протесту працівників ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат» з вимогами погасити 143 млн грн заборгованості з заробітної плати перед працівниками ДП «Схід ГЗК», відновити повноцінну роботу підприємства.

Як повідомлялося, Україна хоче до 2070 року повністю відмовитися від вугілля.