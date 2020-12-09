Засідання Кабміну. Міністри розглянуть питання про перепис населення та перерозподіл коштів

Уряд розгляне проєкт здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників

Кабінет міністрів України у середу, 9 грудня, на засіданні розгляне розпорядження про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду.

Також міністри планують розглянути проєкти розпоряджень:

про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Апарату Ради національної безпеки і оборони України на 2020 рік,

про утворення Полтавського державного медичного університету та про затвердження фінансового плану державного підприємства «Адміністрація морських портів України» на 2021 рік,

про межі території морських портів Бердянська, Ізмаїла, Одеси та Херсона.

проєкт постанови про внесення змін до Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням коронавірусом та визначення їх розмірів.

Як повідомлялося, Кабмін сьогодні представить повний перелік обмежень.

4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова про посилення обмежень, а не повний локдаун.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року посилення карантину не буде, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться.