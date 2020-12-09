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    Засідання Кабміну. Міністри розглянуть питання про перепис населення та перерозподіл коштів

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    Засідання Кабміну. Міністри розглянуть питання про перепис населення та перерозподіл коштів

    Уряд розгляне проєкт здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників

    Кабінет міністрів України у середу, 9 грудня, на засіданні розгляне розпорядження про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду.

    Також міністри планують розглянути проєкти розпоряджень:

    • про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Апарату Ради національної безпеки і оборони України на 2020 рік,
    • про утворення Полтавського державного медичного університету та про затвердження фінансового плану державного підприємства «Адміністрація морських портів України» на 2021 рік,
    • про межі території морських портів Бердянська, Ізмаїла, Одеси та Херсона.
    • проєкт постанови про внесення змін до Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням коронавірусом та визначення їх розмірів.

    Як повідомлялося, Кабмін сьогодні представить повний перелік обмежень.

    4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова про посилення обмежень, а не повний локдаун.

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року посилення карантину не буде, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться. 

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    Теги: Кабмін карантин уряд населення коронавірус
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