На Донеччині шахтарі вийшли на протест

Гірники найбільшої державної шахти вимагають виплатити борги та поліпшити умови роботи

У Мирнограді Донецької області гірники шахти Капітального держпідприємства Мирноградвугілля вийшли на акцію протесту через борги із зарплати. Про це повідомив у вівторок, 8 грудня, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

«Гірники найбільшої з державних шахт – Капітальної ДП Мирноградвугілля – відмовилися спускатися в шахту в першу зміну. Розпочалася акція протесту. Гірники рухаються в центр міста. О 09:00 (за місцевим часом) почнуть акцію, будуть перекривати дорогу», – написав він у Facebook.

Головні вимоги шахтарів – погасити заборгованість і забезпечити стабільну оплату праці гірників держпідприємств.

Також учасники протесту вимагають забезпечити належний рівень санітарно-побутових умов роботи в зимовий період і наявність необхідних засобів захисту на виробництві, вирішити питання з відвантаженням накопиченої продукції, не допустити закриття держшахт.

Зараз близько півсотні гірників пікетують адмінбудівлю Мирноградвугілля.

За інформацією профспілок, зараз заборгованість із зарплати перед усіма держшахтами становить близько 1,7 млрд гривень (понад $60 млн за поточним курсом).

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