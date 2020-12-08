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    Події в Україні

    На Донеччині шахтарі вийшли на протест

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    <p>Шахтарі мають намір протестувати два дні</p> - На Донеччині шахтарі вийшли на протест

    Шахтарі мають намір протестувати два дні

    Фото: pokrovsk.news

    Гірники найбільшої державної шахти вимагають виплатити борги та поліпшити умови роботи

    У Мирнограді Донецької області гірники шахти Капітального держпідприємства Мирноградвугілля вийшли на акцію протесту через борги із зарплати. Про це повідомив у вівторок, 8 грудня, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

    «Гірники найбільшої з державних шахт – Капітальної ДП Мирноградвугілля – відмовилися спускатися в шахту в першу зміну. Розпочалася акція протесту. Гірники рухаються в центр міста. О 09:00 (за місцевим часом) почнуть акцію, будуть перекривати дорогу», – написав він у Facebook.

    Головні вимоги шахтарів – погасити заборгованість і забезпечити стабільну оплату праці гірників держпідприємств.

    Також учасники протесту вимагають забезпечити належний рівень санітарно-побутових умов роботи в зимовий період і наявність необхідних засобів захисту на виробництві, вирішити питання з відвантаженням накопиченої продукції, не допустити закриття держшахт.

    Зараз близько півсотні гірників пікетують адмінбудівлю Мирноградвугілля.

    За інформацією профспілок, зараз заборгованість із зарплати перед усіма держшахтами становить близько 1,7 млрд гривень (понад $60 млн за поточним курсом).

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    Теги: акція Донеччина протест
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