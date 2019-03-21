В Україні щодня помирають 10 хворих на туберкульоз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водночас у МОЗ зазначили, що все ж кількість хворих на туберкульоз за останні роки зменшилася

В Україні кожного дня помирає 10 людей, хворих на туберкульоз. Про це повідомляє очільниця відділу координації програм лікування туберкульозу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України Яна Терлеєва під час брифінгу у Києві, передає УНН.

«В Україні 10 пацієнтів з туберкульозом помирають щодня. А Всесвітня організація охорони здоров’я каже, що ми маємо виліковувати 90% пацієнтів, тобто, це захворювання абсолютно виліковне. А що ж в нас в Україні? Пацієнти з чутливим туберкульозом виліковуються лише у 76% випадків, пацієнти з мультирезистентним туберкульозом або зі стійкістю до основних протитуберкульозних препаратів виліковуються тільки в половині випадків, а пацієнти з широкою стійкістю – на жаль, тільки кожен третій», - повідомила Терлеєва.

За її словами, пацієнти, які лікуються від туберкульозу всього протягом декількох днів, стають абсолютно безпечним і можуть лікуватися амбулаторно. Попри те, в Україні тільки 23% пацієнтів з чутливим туберкульозом лікуються амбулаторно, тільки 13 % - зі стійким туберкульозом. Курс лікування може складати від 6 до 20 і більше місяців.

Водночас Терлеєва зазначила, що все ж кількість хворих на туберкульоз за останні роки зменшилася.

«Упродовж останніх 10 років ми відслідковуємо чітку тенденцію до зниження захворюваності на туберкульоз і серед загального населення вона складає 2,5 %, тоді як серед дитячого населення вона складає 4,4% щорічного зниження захворюваності», - підсумувала чиновниця.