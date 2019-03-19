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    Здоров'я

    У МОЗ запевняють, що в Україні значно зменшилася кількість хворих на туберкульоз

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    <span>В Україні зменшується рівень захворюваності на туберкульоз</span> - У МОЗ запевняють, що в Україні значно зменшилася кількість хворих на туберкульоз
    В Україні зменшується рівень захворюваності на туберкульоз

    Кількість нових випадків і рецидивів туберкульозу у 2018 році зменшилася на 13,9% у порівнянні з 2014 роком

    В Україні помітно знижуються показники захворюваності на туберкульоз. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

    Зокрема, кількість нових випадків і рецидивів туберкульозу у 2018 році зменшилася на 13,9% у порівнянні з 2014 роком (26 321 проти 30 568 відповідно). У розрахунку на 100 тис. населення показник захворюваності (нові випадки + рецидиви) знизився на 12,5%.

    У порівнянні з 2016 роком темпи зниження захворюваності у 2018 році становили 7,8%, або 2479 осіб, а у 2017-му - 5,5%.

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    У той же час захворюваність на туберкульоз серед дітей (0-17 років) у 2018 році збільшилася в порівнянні з 2014 роком на 2,9%. Так, у 2014 році показник захворюваності склав 10,1% на 100 тис. населення, а у 2018-му - 10,4% на 100 тис., або 770 і 788 в абсолютних числах відповідно.

    Захворюваність на туберкульоз в поєднанні з ВІЛ / СНІД у 2014-2018 роках зменшилася майже на 10% (з 12,1 до 10,9% на 100 тис. населення).

    «Динаміка смертності від туберкульозу має стабільну тенденцію до зниження. У 2017 році в порівнянні з 2014-м цей показник зменшився на 1505 випадків - з 5240 до 3735, або на 27,9% у розрахунку на 100 тис. населення», - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

    У відомстві також констатували зниження показників смертності серед пацієнтів з коінфекцією туберкульоз / ВІЛ: з 1994 у 2014 році до 1663 у 2017-му, або на 15,2% у розрахунку на 100 тис. населення.

    Смертність від туберкульозу дітей (0-17 років) залишається низькою: у 2017 році було зафіксовано дев'ять летальних випадків, а у 2014-му - сім.

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